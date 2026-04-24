EN BREF-Les multinationales reportent leurs introductions en bourse et réduisent leurs dividendes alors que le conflit au Moyen-Orient secoue les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur Digi au paragraphe 3.)

Le conflit au Moyen-Orient a eu un impact significatif sur les marchés financiers mondiaux, a affecté la logistique et entravé l'approvisionnement en matières premières indispensables à de nombreux secteurs.

Vous trouverez ci-dessous, par ordre alphabétique, une liste de certaines des entreprises qui ont réagi à la crise en reportant leur introduction en bourse ou en retirant leurs propositions de dividendes:

DIGI DIGI.BX

L'opérateur de télécommunications roumain a annoncé le 23 avril qu'il reportait son projet d'introduction en bourse de sa filiale espagnole en raison de l'instabilité géopolitique, qui a assombri les perspectives de cette opération.

DOMETIC GROUP DOMETIC.ST

La société suédoise spécialisée dans les technologies de plein air a retiré sa proposition de dividende de 1,00 couronne suédoise (0,11 $) par action, proposant à la place de ne verser aucun dividende pour 2025. Elle a déclaré que les développements géopolitiques avaient accru l'incertitude économique et qu'il y avait des signes indiquant que la demande et les conditions commerciales s'affaiblissaient quelque peu plus que prévu.

LOVEHOLIDAYS L'agence de voyages en ligne Loveholidays s'apprête à reporter son introduction en bourse à Londres, d'un montant pouvant atteindre 1 milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars) en raison du conflit qui affecte le sentiment des marchés et provoque un chaos dans le secteur du voyage, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

MCCOY GLOBAL MCB.TO

La société canadienne spécialisée dans l'automatisation de la construction de puits a déclaré qu'elle suspendrait son dividende trimestriel afin de préserver sa flexibilité financière face au conflit au Moyen-Orient, qui, selon elle, a introduit une incertitude et affecte la logistique et les délais de livraison.

PHONEPE PHOP.NS

La société indienne de technologie financière soutenue par Walmart a déclaré avoir suspendu son projet d'introduction en bourse après que les tensions géopolitiques ont provoqué une volatilité sur les marchés financiers mondiaux. Elle a indiqué qu'elle reprendrait le processus une fois que le marché serait à nouveau stable.

SEVEN & I HOLDINGS 3382.T

L'exploitant de la chaîne 7-Eleven a annoncé le 9 avril avoir reporté l'introduction en bourse de ses activités nord-américaines à l'exercice 2027 ou plus tard, au lieu du second semestre 2026, invoquant l'incertitude du marché et les risques pesant sur les dépenses de consommation.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

La compagnie aérienne turque a annoncé le 10 avril qu'elle avait décidé de ne pas distribuer de dividende sur son bénéfice net de 2025, choisissant de conserver ses bénéfices afin de préserver sa trésorerie.

XED EXECUTIVE DEVELOPMENT XEDE.NS

La plateforme de formation des cadres, première entreprise de la zone franche indienne de GIFT City à lancer une introduction en bourse, a déclaré avoir retiré son projet d'introduction en bourse en raison du climat de marché morose lié au conflit au Moyen-Orient et des retards qui en ont découlé dans la finalisation de la vérification vidéo des clients pour les Indiens non résidents et les investisseurs étrangers.

(1 $ = 0,7583 livre)

(1 $ = 9,4984 couronnes suédoises)