EN BREF-Les laboratoires pharmaceutiques internationaux ayant annoncé publiquement des accords avec Trump sur le prix des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la date, mise à jour du paragraphe 1, ajout des détails de l'accord avec Regeneron)

Le président américain Donald Trump a conclu des accords avec 17 grandes sociétés pharmaceutiques afin d'aligner les prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis sur ceux pratiqués dans d'autres pays développés, en échange d'une exemption de trois ans des droits de douane sur les importations de médicaments.

Les laboratoires pharmaceutiques se sont engagés à appliquer la «clause de la nation la plus favorisée» pour la tarification, à vendre des médicaments directement aux consommateurs via une nouvelle plateforme gouvernementale appelée TrumpRx.gov et ont promis des milliards de dollars d'investissements aux États-Unis.

En juillet dernier , Trump avait adressé des lettres aux dirigeants de 17 grandes entreprises pharmaceutiques, leur demandant d’aligner les prix de leurs nouveaux médicaments aux États-Unis sur les prix les plus bas pratiqués dans d’autres pays développés.

Voici les détails de ces accords:

PFIZER

La société PFE.N a accepté en septembre de baisser les prix des médicaments sur ordonnance pour les patients américains, avec notamment des remises pouvant atteindre 85 % via TrumpRx.gov.

Pfizer a déclaré que la majorité de ses traitements de soins primaires et certaines marques sélectionnées, telles que le médicament contre la polyarthrite rhumatoïde Xeljanz, le médicament contre la dermatite Eucrisa et le médicament contre l'ostéoporose post-ménopausique Duavee, seront proposés avec une réduction moyenne de 50 %, pouvant atteindre 85 %.

JOHNSON & JOHNSON

Le laboratoire pharmaceutique J&J JNJ.N a accepté en janvier de baisser les prix des médicaments pour les patients américains, notamment via la plateforme TrumpRx.gov.

Les termes spécifiques de l'accord n'ont pas été divulgués, notamment les détails sur les prix révisés des médicaments ou la liste des médicaments concernés.

ASTRAZENECA

En octobre , AstraZeneca AZN.L a accepté de baisser les prix des médicaments sur ordonnance pour les patients américains, avec notamment des remises pouvant atteindre 80 % via TrumpRx.gov.

NOVO NORDISK

Le fabricant de médicaments amaigrissants Novo Nordisk

NOVOb.CO a accepté en novembre de réduire les prix de ses médicaments à base de séma-glutide, notamment Wegovy et Ozempic, pour les patients américains via les programmes gouvernementaux Medicare et Medicaid, ainsi que par le biais d'un canal de paiement direct aux patients.

Les prix d'Ozempic et de Wegovy passeront respectivement de 1.000 $ et 1.350 $ par mois à 350 $ lorsqu'ils seront achetés via TrumpRx.

Novo Nordisk proposera également des produits à base d'insuline largement utilisés, notamment NovoLog et Tresiba, au prix de 35 $ par mois via TrumpRx.

ELI LILLY

Eli Lilly LLY.N a accepté, en novembre , de proposer aux bénéficiaires de Medicare ses médicaments contre l'obésité Zepbound et orforglipron, commercialisés sous le nom de Foundayo , à un prix ne dépassant pas 50 $ par mois, avec des remises supplémentaires pour les patients payant de leur poche via LillyDirect.

Le stylo multidoses Zepbound sera disponible à 299 $ par mois pour la dose la plus faible, les doses supplémentaires pouvant atteindre 449 $, tandis que Foundayo sera disponible à partir de 149 $ par mois pour sa dose la plus faible via LillyDirect.

Lilly proposera également Emgality, un traitement contre la migraine, à 299 $ par stylo, et Trulicity, un médicament contre le diabète, à 389 $ par mois via TrumpRx.

ABBVIE

En janvier, AbbVie ABBV.N a accepté de baisser les prix de ses médicaments via Medicaid et d'étendre son offre directe aux patients via TrumpRx pour des médicaments tels que Humira et Synthroid.

BRISTOL MYERS SQUIBB

Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré en décembre qu'elle fournirait gratuitement son anticoagulant phare Eliquis à Medicaid dans le cadre de son accord avec l'administration Trump.

Elle a également accepté de faire don de plus de sept tonnes de principe actif pharmaceutique pour l'Eliquis.

GILEAD SCIENCES

Gilead Sciences GILD.O a déclaré en décembre qu'elle fournirait certains médicaments destinés au traitement du VIH, de l'hépatite C, de l'hépatite B et de la COVID-19 à un prix réduit aux bénéficiaires de Medicaid.

Elle s'est engagée à fixer le prix de ses futurs médicaments au même niveau que dans d'autres grands pays développés et à proposer son traitement contre l'hépatite C, l'Epclusa, à un prix au comptant réduit via TrumpRx et son propre programme de vente directe aux patients.

EMD SERONO

Trump et EMD Serono, filiale de Merck KGaA MRCG.DE , ont déclaré en octobre que la société allemande vendrait ses traitements de fertilité, notamment Gonal-f, Ovidrel et Cetrotide, directement aux consommateurs avec une remise combinée de 84 % sur le prix catalogue si trois d'entre eux étaient utilisés dans le cadre d'une FIV.

Elle proposerait tous les nouveaux médicaments lancés aux États-Unis aux prix pratiqués dans d'autres pays développés.

MERCK

Le laboratoire pharmaceutique américain Merck MRK.N a annoncé en décembre qu'il vendrait ses médicaments contre le diabète Januvia, Janumet et Janumet XR – qui devront faire face à la concurrence des génériques l'année prochaine – directement aux consommateurs américains avec une remise d'environ 70 % sur les prix catalogue.

S'il est approuvé, son médicament expérimental contre le cholestérol, l'enlicitide, sera également proposé via des canaux de vente directe aux consommateurs, notamment TrumpRx.

ROCHE

Genentech, filiale de Roche ROPC.S , a déclaré en décembre qu'elle allait baisser les prix de nombreux médicaments couverts par Medicaid pour les aligner sur ceux pratiqués dans d'autres pays riches.

Elle a également accepté de rendre ses médicaments contre la grippe disponibles via TrumpRx.gov et via son propre programme de vente directe aux patients.

NOVARTIS

Novartis NOVN.S a déclaré en décembre qu'elle lancerait de nouveaux médicaments aux États-Unis à des prix comparables à ceux pratiqués dans d'autres pays développés.

Elle a également accepté de rendre le médicament contre la sclérose en plaques Mayzent, ainsi que les médicaments anticancéreux Rydapt et Tabrecta, disponibles via sa plateforme de vente directe aux patients et sur TrumpRx.gov.

AMGEN

Amgen AMGN.O a annoncé qu'il ajouterait le médicament contre le cholestérol Repatha, au prix mensuel de 239 $, le médicament contre la migraine Aimovig et le traitement contre l'arthrite Amjevita, à 299 $ par mois, à son programme de vente directe aux patients, qui offre une réduction de 60 % à 80 % par rapport au prix catalogue.

SANOFI

Sanofi SASY.PA a déclaré en décembre qu'elle proposerait des médicaments à moindre coût via TrumpRx et d'autres plateformes de vente directe aux patients, avec une économie moyenne d'environ 70 % sur les traitements contre les infections, les maladies cardiaques et le diabète.

Elle a également accepté d'aligner le prix de plusieurs médicaments pris en charge par Medicaid sur ceux pratiqués dans d'autres pays à revenu élevé.

GSK

GSK GSK.L a accepté en décembre de mettre la plupart de ses médicaments respiratoires inhalés et d'autres médicaments à la disposition des patients sur une plateforme de vente directe aux patients, avec des économies pouvant atteindre 66 %.

Elle a également accepté de baisser le prix de certains médicaments dans le cadre de Medicaid et de lancer de nouveaux médicaments avec une « approche de tarification plus équilibrée » dans les pays développés.

BOEHRINGER INGELHEIM

Boehringer Ingelheim a déclaré en décembre qu'elle mettrait ses médicaments à disposition via TrumpRx.gov à des prix réduits.

REGENERON

En avril , Regeneron REGN.O a accepté de réduire les prix de ses médicaments existants et futurs vendus via Medicaid et de baisser le prix de son médicament contre le cholestérol, Praluent, de 537 $ à 225 $ pour les patients achetant directement via TrumpRx.

Elle proposera également gratuitement aux patients américains éligibles sa thérapie génique récemment approuvée pour une forme rare de perte auditive, Otarmeni.