EN BREF-Les fabricants de médicaments amaigrissants se bousculent pour conquérir ce marché lucratif alors que la concurrence s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le médicament amaigrissant de Novo aux paragraphes 4, 5 et 8)

Le marché des médicaments amaigrissants est en plein essor, les entreprises de biotechnologie se livrant à une course effrénée pour s'approprier une part d'un secteur en forte croissance dominé par Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N .

Les analystes s'attendent à ce que le secteur des médicaments amaigrissants génère environ 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel au cours de la prochaine décennie.

L'autorité britannique de régulation des médicaments a approuvé en juin une version en comprimés du Wegovy, le médicament phare de Novo contre l'obésité, renforçant ainsi l'avance du laboratoire danois sur Lilly en tant que premier à commercialiser ce produit.

Lilly a obtenu l'autorisation de mise sur le marché américain pour son comprimé amaigrissant, l'orforglipron, en avril, plus de trois mois après que Novo eut obtenu l'autorisation pour le comprimé Wegovy, alors que ce marché de plusieurs milliards de dollars s'oriente vers les traitements par voie orale.

Voici une liste des médicaments amaigrissants en cours de développement chez Novo, Lilly et d'autres sociétés à la recherche du prochain traitement phare:

NOVO NORDISK

L'Agence européenne des médicaments a recommandé l'autorisation de la pilule Wegovy en mai, ouvrant la voie à son entrée en tant que premier produit sur les marchés européens.

La société développe également plusieurs médicaments expérimentaux pour la perte de poids : une injection de nouvelle génération appelée amycretin, et le CagriSema, présenté comme un puissant successeur du Wegovy.

L'amycrétine, qui cible les hormones GLP-1 et amyline, a montré une perte de poids statistiquement significative pouvant atteindre 14,5 % à 36 semaines chez des patients atteints de diabète de type 2 dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire.

Le CagriSema a produit des résultats inférieurs aux attentes lors de deux essais distincts de phase avancée. Le médicament a aidé les patients en surpoids à perdre 22,7 % de leur poids dans l’un des essais, un chiffre inférieur aux prévisions de Novo, qui tablaient sur 25 %.

Novo a déposé en décembre une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le CagriSema.

Novo a également conclu des accords de licence pour des médicaments en phases d'essais plus précoces, notamment un accord d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars avec la société chinoise United Laboratories pour son candidat médicament amaigrissant « triple-G » qui cible trois hormones.

PFIZER

Grâce à un rachat effectué l'année dernière, Pfizer PFE.N a obtenu l'accès aux médicaments contre l'obésité de Metsera, tels que le MET-097i, un traitement à base de GLP-1 conçu pour une injection mensuelle, contrairement aux traitements hebdomadaires proposés par Lilly et Novo.

Ce médicament, désormais connu sous le nom de PF-3944, a entraîné une perte de poids pouvant atteindre 12,3 % chez les patients non diabétiques, sans plateau observé à la semaine 28, lorsqu’il est administré par injection mensuelle, a déclaré Pfizer en février .

Pfizer a ajouté qu'il visait 2028 pour sa première autorisation sur le marché en pleine croissance des médicaments amaigrissants.

L'injection mensuelle de Pfizer contre l'obésité a présenté un profil d'effets secondaires similaire à celui de l'injection hebdomadaire Wegovy de son concurrent Novo Nordisk , selon des données présentées lors d'un congrès médical en juin.

Le composé, appelé berobenatide, a présenté un taux moyen de nausées d'environ 38 % et un taux moyen de vomissements d'environ 23,3 % dans le cadre de l'étude.

Le laboratoire pharmaceutique prévoit de mener plus de 20 essais cliniques portant sur des traitements contre l'obésité cette année.

ELI LILLY

L'orforglipron de Lilly, commercialisé sous le nom de Foundayo, est devenu le deuxième médicament oral contre l'obésité destiné à la perte de poids à obtenir l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis.

L'orforglipron a permis de maintenir la perte de poids chez les patients passant de son injection de GLP-1, Zepbound, et du Wegovy de son concurrent Novo Nordisk, a déclaré Lilly en décembre.

Le retatrutide, médicament de nouvelle génération de Lilly contre l'obésité, a montré une réduction significative de la glycémie et du poids lors d'un essai clinique de phase avancée en mars.

En mai, Lilly a déclaré que le retatrutide avait aidé les patients à perdre plus de 28 % de leur poids en un an et demi lors d'un essai clé, ouvrant la voie à une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché et au lancement de ce médicament de nouvelle génération l'année prochaine.

Les données présentées lors d'un congrès médical en juin ont également montré que le retatrutide réduisait la gravité de l'apnée du sommeil tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.

Les investisseurs ont également été encouragés par les résultats obtenus avec la dose la plus faible de 4 mg, qui a entraîné une perte de poids d'environ 19 %, comparable à celle obtenue avec la dose la plus élevée de Zepbound, le traitement phare de Lilly contre l'obésité.

L'année dernière, Lilly a annoncé qu'elle faisait passer son médicament expérimental contre l'obésité à base d'amyline, l'eloralintide, administré une fois par semaine, en phase avancée d'essais cliniques après qu'il ait aidé des patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids lors d'une étude de phase intermédiaire.

La société a également signé l'année dernière un accord d'une valeur pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars avec Superluminal Medicines afin de découvrir et de développer, grâce à l'IA, des médicaments à base de petites molécules destinés à traiter l'obésité et d'autres maladies cardiométaboliques.

ROCHE

Le médicament expérimental contre l'obésité de Roche,

ROG.S , qui fonctionne de manière similaire au Zepbound de Lilly, a permis une perte de poids pouvant atteindre 22,5 % lors d'un essai de phase intermédiaire en janvier, confortant ainsi les efforts du laboratoire pharmaceutique suisse pour rattraper ses principaux concurrents.

Le médicament expérimental contre l'obésité CT-388 de Roche – une injection hebdomadaire – a été acquis lors du rachat, pour 2,7 milliards de dollars, de la société biotechnologique américaine Carmot Therapeutics en 2023.

Son autre médicament expérimental contre l'obésité, qu'elle développe avec la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO , a permis aux patients de perdre jusqu'à 10,7 % de leur poids corporel lors d'une étude de phase intermédiaire en mars.

En juin, Roche a déclaré que les patients avaient perdu 22,7 % de leur poids corporel lors d'un essai de phase intermédiaire de son médicament expérimental à double action contre l'obésité, plus d'un quart des personnes ayant reçu la dose la plus élevée ayant atteint une perte de poids d'au moins 30 %.

AMGEN

Amgen AMGN.O mène actuellement six essais de phase avancée sur le médicament expérimental MariTide pour traiter l'obésité et des pathologies associées telles que les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil. La société prévoit de lancer cette année la phase avancée des essais sur ce médicament destiné aux patients diabétiques.

En janvier, une étude de prolongation a révélé que le MariTide aidait les patients à maintenir leur perte de poids lorsqu'il était administré à une dose plus faible ou moins fréquemment.

En 2024, des données ont montré que le MariTide aidait les patients en surpoids à perdre jusqu'à 20 % de leur poids corporel au cours d'un essai de phase intermédiaire d'une durée d'un an.

MERCK

En 2024, Merck MRK.N a signé un accord de licence d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour le médicament oral expérimental de la société biotechnologique chinoise Hansoh Pharma 3692.HK destiné au traitement de l'obésité, devenant ainsi un concurrent de dernière minute dans la course à la mise sur le marché d'une pilule amaigrissante destinée à remplacer les injections hebdomadaires.

Ce médicament, le HS-10535, est un candidat agoniste des récepteurs du GLP-1 similaire au Wegovy et au Zepbound.

VIKING THERAPEUTICS

La société VKTX.O a déclaré en février qu'elle prévoyait de tester son médicament expérimental oral contre l'obésité dans le cadre d'une étude de phase avancée plus tard cette année.

La société prévoit de faire passer la forme en comprimés de son médicament expérimental contre l'obésité, le VK2735, à des essais de phase avancée au troisième trimestre de cette année.

L'année dernière, Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré que son médicament oral amaigrissant, le VK2735 , avait aidé les patients à perdre 12,2 % de leur poids corporel après 13 semaines dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire mené auprès de 280 adultes en surpoids, manquant ainsi les prévisions les plus optimistes de Wall Street, qui tablaient sur 15 %.

SCHOLAR ROCK

L'année dernière, la société SRRK.O a déclaré que son médicament expérimental, l'apitegromab , associé au Zepbound de Lilly, avait aidé les patients à préserver une masse maigre nettement plus importante lors d'un essai de phase intermédiaire.

Dans l'étude de Scholar Rock, les patients ayant reçu une association de tirzépatide (le principe actif du Zepbound) et d'apitégromab de Scholar ont perdu 3,4 pounds de masse maigre après 24 semaines, contre 7,6 pounds pour ceux sous tirzépatide seul.

ASTRAZENECA

AstraZeneca AZN.L a annoncé en janvier qu'elle allait acquérir une licence pour des médicaments expérimentaux contre l'obésité et les troubles liés au poids auprès de CSPC Pharmaceutical Group 1093.HK et collaborer sur d'autres projets, en versant 1,2 milliard de dollars d'avance et jusqu'à 17,3 milliards de dollars supplémentaires si les objectifs sont atteints.

Parmi les nouveaux médicaments candidats sous licence de CSPC figure le SYH2082, conçu pour une prise mensuelle, ce qui peut aider les patients à suivre leur traitement amaigrissant plus longtemps.

Le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois a également acquis une licence pour un comprimé expérimental amaigrissant auprès de la société chinoise EccoGene.

En juin, la société a déclaré que les patients avaient perdu 10,5 % de leur poids corporel après 26 semaines dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire de son médicament expérimental contre l'obésité, l'elecoglipron.

La perte de poids s'est poursuivie progressivement au fil du temps, les adultes obèses ou en surpoids recevant la dose la plus élevée d'elecoglipron ayant atteint une réduction moyenne de 11,8 % de leur poids corporel à la semaine 36 – soit la durée totale de l'essai – selon les résultats de l'étude.

STRUCTURE THERAPEUTICS

La société GPCR.O a déclaré que son comprimé à prise unique quotidienne, l'aleniglipron, avait aidé les patients à perdre jusqu'à 16,3 % ou 39 lbs avec la dose de 180 mg après 44 semaines, par rapport à un placebo, lors d'un essai de phase intermédiaire mené en mars.

Dans une autre étude, les patients recevant une dose plus faible ont perdu 16,2 % de leur poids à 56 semaines.

La société a déclaré que ces résultats justifiaient le passage à la phase de développement avancée, qui devrait débuter au second semestre 2026, à la suite d'une réunion avec la FDA au deuxième trimestre.

En juin, la société a déclaré que son comprimé expérimental contre l'obésité à base de GLP-1 ne présentait aucun signe de toxicité hépatique, tandis que les patients continuaient à perdre du poids même à des doses plus faibles.

Structure a indiqué que 10,4 % des patients prenant le médicament expérimental à petites molécules, l'aleniglipron, avaient arrêté le traitement.

BOEHRINGER INGELHEIM Boehringer Ingelheim a déclaré en juin que son médicament expérimental contre l'obésité réduisait la graisse viscérale et hépatique tout en minimisant la perte de masse maigre dans le cadre d'une étude de phase avancée.

Ce médicament, le survodutide, sous licence de Zealand Pharma, est un produit injectable qui imite les protéines GLP-1 et le glucagon pour créer une sensation de satiété. Les résultats de l'essai annoncés en avril ont montré que les patients avaient perdu en moyenne 16,6 % de leur poids sur 76 semaines.