EN BREF-L'Ukraine attaque des sites énergétiques russes : quels sont les cibles touchées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les installations énergétiques russes ces derniers mois, alors que les pourparlers de paix n'ont pas abouti à des progrès.

Voici un résumé de ces attaques et de leurs conséquences:

*PERM

La raffinerie de pétrole russe de Perm a complètement cessé ses activités après qu'une attaque de drone ukrainien, le 7 mai, a provoqué un incendie et endommagé des équipements, ont déclaré deux sources industrielles .

En 2024, la raffinerie de Perm a traité environ 12,6 millions de tonnes, soit 250.000 barils par jour, de pétrole. Elle a produit 2 millions de tonnes d'essence, 5,3 millions de tonnes de diesel, 700.000 tonnes de coke et 200.000 tonnes de fioul.

*ASTRAKHAN

Des débris provenant d’une attaque de drone ukrainien ont provoqué un incendie mercredi dans une usine de traitement de gaz située dans la région d’Astrakhan, au sud de la Russie, a déclaré le gouverneur local . L'usine est située près de la mer Caspienne et dispose d'une capacité annuelle de 12 milliards de mètres cubes de gaz et de 3 millions de tonnes de condensats de gaz stables. Elle produit également de l'essence, du diesel et des gaz de pétrole liquéfiés.

UN RÉSEAU DE PIPELINES DANS LA RÉGION DE L'OURAL *Les pompiers s'efforçaient mercredi d'éteindre un incendie causé par un problème technique dans une unité d'un réseau de pipelines de la région russe du Bachkortostan, a rapporté l'agence de presse Interfax , citant les services d'urgence locaux.

*TUAPSE Une attaque de drone ukrainien a provoqué un incendie majeur à la raffinerie de pétrole de la ville de Tuapse le 28 avril, ont déclaré des responsables, ce que le président Vladimir Poutine a qualifié de preuve de l'intensification des attaques ukrainiennes contre des cibles civiles. La raffinerie de pétrole russe de Tuapse, qui vend la plupart de ses produits à l'exportation, a interrompu ses activités à la suite d'une attaque de drones ukrainiens le 16 avril, ont déclaré deux sources industrielles .

Elle dispose d'une capacité de production d'environ 12 millions de tonnes par an, soit 240.000 barils par jour. Elle produit du naphta, du diesel, du fioul et du gazole sous vide.

SYZRAN La raffinerie de Syzran , propriété de Rosneft, a suspendu ses activités de raffinage après que des attaques de drones le 18 avril ont endommagé des équipements de traitement, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters.

La raffinerie de Syzran a une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an, soit environ 170.000 barils par jour.

Elle a traité 4,3 millions de tonnes de brut en 2024, produisant 800.000 tonnes d'essence, 1,5 million de tonnes de diesel et 700.000 tonnes de fioul, selon des sources du secteur.

NOVOKUIBYSHEVSK Le traitement primaire du pétrole à la raffinerie de Novokuibyshevsk, exploitée par la société russe Rosneft, est à l'arrêt depuis le 18 avril à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources industrielles .

En 2024, la raffinerie a traité 5,74 millions de tonnes de pétrole brut, 1,10 million de tonnes d'essence automobile, 1,64 million de tonnes de diesel et 1,27 million de tonnes de fioul, ont indiqué des sources du secteur.

NORSI NORSI, la quatrième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, détenue par Lukoil LKOH.MM , a suspendu ses activités le 5 avril à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, ont indiqué deux sources industrielles .

NORSI, qui est également le deuxième plus grand producteur de benzine de Russie, peut traiter 16 millions de tonnes de pétrole par an, soit environ 320.000 barils par jour.

KIRISHI La raffinerie de pétrole russe de Kirishi pourrait redémarrer une partie de sa production d'ici un mois, selon des sources . Elle a interrompu son traitement à la fin du mois de mars à la suite d'attaques de drones ukrainiens qui ont provoqué des incendies.

Selon ces sources, trois des quatre unités principales devraient reprendre leurs activités, ce qui représenterait environ 60 % de la capacité nominale de la raffinerie.

L'année dernière, Kirishi a produit 2 millions de tonnes d'essence, 7,1 millions de tonnes de diesel, 6,1 millions de tonnes de fioul et 600.000 tonnes de bitume.

USINE DE TRAITEMENT D'UST-LUGA La société énergétique russe Novatek < NVTK.MM > a suspendu le traitement du condensat de gaz et les chargements de naphta destinés à l'exportation sur son complexe d'Ust-Luga après que des attaques de drones ont provoqué un incendie, ont déclaré trois sources du marché à Reuters.

Les trois unités de traitement du complexe d'Ust-Luga, d'une capacité de 3 millions de tonnes chacune par an, transforment le condensat de gaz stable en naphta léger et lourd, en kérosène, en fioul marin et en gazole. En 2025, le complexe a traité 8,0 millions de tonnes de condensat de gaz, selon les données de la société.

UFA L'armée ukrainienne a déclaré avoir frappé la raffinerie de pétrole russe Bashneft-Novoil , située à plus de 1.400 km (870 miles) de la frontière ukrainienne.

Elle peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

RAFFINERIE DE SARATOV La raffinerie de pétrole de Saratov, contrôlée par Rosneft

ROSN.MM , a été touchée par un drone le 21 mars et son unité de distillation du brut est à l'arrêt depuis l'attaque, selon certaines sources.

En 2024, la raffinerie a traité 5,8 millions de tonnes de pétrole, soit 2,2 % de l'ensemble du raffinage de pétrole en Russie.

RAFFINERIE D'ILSKY Un incendie s'est déclaré à la raffinerie de pétrole d'Ilsky, dans le sud de la Russie, le 17 février à la suite d'attaques de drones. L'incendie a été entièrement maîtrisé dès le lendemain, selon les autorités régionales.

La raffinerie d'Ilsky, d'une capacité de traitement annuelle de 6,6 millions de tonnes de pétrole, est orientée vers l'exportation.

RAFFINERIE DE VOLGOGRAD La raffinerie de Volgograd, propriété de Lukoil LKOH.MM , a été fermée le 11 février à la suite d'attaques de drones, selon certaines sources.

Les drones ont touché, entre autres installations, l'unité principale de traitement du pétrole CDU-1, dont la capacité de 18.600 tonnes par jour représente environ 40 % du total de la raffinerie. En 2024, la raffinerie de Volgograd a traité 13,7 millions de tonnes de pétrole.

RAFFINERIE D'UKHTA Un incendie s'est déclaré le 12 février à la raffinerie d'Ukhta, propriété de Lukoil, à la suite d'une attaque de drones, selon des responsables régionaux.

Selon certaines sources, c'est l'unité principale de traitement du pétrole, la CDU-1, qui a pris feu. Cette unité a une capacité d'environ 6.000 tonnes par jour, soit environ un tiers de la capacité totale de la raffinerie.

En 2025, la raffinerie d'Ukhta, située dans le nord de la Russie, a traité environ 3 millions de tonnes de pétrole.

RAFFINERIE D'AFIPSKY Un incendie s'est déclaré à la raffinerie d'Afipsky, dans le sud de la Russie, le 21 janvier à la suite d'attaques de drones, selon des responsables régionaux.

La raffinerie est principalement axée sur l'exportation. Elle a traité 7,2 millions de tonnes de pétrole brut, soit 144.000 barils par jour, en 2024.

PORTS/PÉTROLIERS

L'Ukraine a également attaqué les ports russes de la mer Baltique et de la mer Noire. Des drones ukrainiens ont frappé le port russe de Primorsk, des pétroliers et des navires militaires le 3 mai . Un incendie s'est déclaré dans une station de pompage de pétrole de Transneft qui alimente en brut le plus grand terminal d'exportation de Russie, situé dans le port de Primorsk sur la mer Baltique, à la suite d'une attaque de drone le 23 avril, ont indiqué deux sources . Des drones ukrainiens ont frappé une installation de pompage et d'acheminement de pétrole dans la région russe de Samara le 21 avril, a déclaré un responsable du service de sécurité ukrainien SBU . Le Kazakhstan a déclaré début avril que les exportations de pétrole de la CPC via la mer Noire étaient stables après que la Russie eut signalé une attaque. Le géant pétrolier américain Chevron a déclaré que les exportations de pétrole brut depuis le vaste gisement de Tengiz s'étaient poursuivies sans interruption. Des drones ukrainiens ont provoqué un incendie au terminal pétrolier russe de Sheskharis au début du mois d'avril. Une partie d'un oléoduc du port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, a été endommagée lors d'une attaque de drones ukrainiens au début du mois, a déclaré le gouverneur local Alexander Drozdenko . Primorsk, l'un des plus grands ports d'exportation de Russie, capable de traiter 1 million de barils par jour, a perdu au moins 40 % de ses installations de stockage lors d'attaques de drones ukrainiens le mois dernier.