EN BREF-L'Ukraine attaque des sites énergétiques russes : quelles sont les cibles touchées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ces derniers mois, Kyiv a intensifié ses attaques contre les installations énergétiques russes, alors que les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine n'ont pas abouti à des progrès.

Voici un résumé de ces attaques – classées par ordre chronologique, la plus récente en premier – et de leurs conséquences:

YAROSLAVL

Les forces ukrainiennes ont attaqué une raffinerie de pétrole russe à Yaroslavl , située à environ 700 km (435 miles) de la frontière ukrainienne, le 25 mai, selon le président Volodymyr Zelenskiy .

La raffinerie a une capacité de traitement de 15 millions de tonnes par an, soit environ 300 000 barils par jour.

SYZRAN

Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de pétrole de Syzran , propriété de la société russe Rosneft, dans la région de Samara, ont déclaré l'armée ukrainienne et le président Zelenskiy le 21 mai.

La raffinerie a interrompu ses activités après que l'attaque a endommagé une unité de traitement primaire, ont indiqué deux sources industrielles.

Elle avait déjà suspendu ses activités de raffinage à la suite d'attaques de drones le 18 avril.

La raffinerie dispose d'une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an, soit environ 170 000 barils par jour.

En 2024, elle a transformé 4,3 millions de tonnes de brut en 800 000 tonnes d'essence, 1,5 million de tonnes de diesel et 700 000 tonnes de fioul, selon des sources industrielles.

TUAPSE

L'Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe dans le port de Tuapse, sur la mer Noire, le 27 mai, a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne .

Une attaque de drone a provoqué un incendie majeur à la raffinerie de pétrole le 28 avril, ont déclaré des responsables, contraignant l'installation, qui vend la plupart de ses produits à l'exportation, à interrompre ses activités, selon deux sources du secteur .

Elle a une capacité d'environ 12 millions de tonnes par an, soit 240 000 barils par jour, et produit du naphta, du diesel, du fioul et du gazole sous vide.

NORSI

L'armée ukrainienne a frappé une raffinerie de pétrole près de Kstovo, dans la région russe de Nijni Novgorod, touchant son unité principale de traitement du pétrole, a déclaré l'état-major ukrainien le 20 mai.

NORSI, la quatrième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, détenue par Lukoil LKOH.MM , a également suspendu ses activités le 5 avril à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources du secteur .

NORSI, qui est le deuxième plus grand producteur d'essence de Russie, peut traiter 16 millions de tonnes de pétrole par an, soit environ 320 000 barils par jour.

MOSCOU

La raffinerie de pétrole de Moscou a cessé son activité après une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources du secteur le 19 mai.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait déclaré le 17 mai que 12 personnes avaient été blessées lors de l'attaque, mais que la « technologie » de la raffinerie n'avait pas été endommagée.

Située dans le district de Kapotnya, au sud-est de la capitale, cette installation est l'une des raffineries les plus compactes de Russie, avec une capacité annuelle d'environ 11 millions de tonnes de pétrole.

RYAZAN

La raffinerie de pétrole de Ryazan, qui représente près de 5 % du volume total de raffinage du pays, a cessé ses activités à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources du secteur le 19 mai .

Selon des sources industrielles, la raffinerie a traité 13,1 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, produisant 2,2 millions de tonnes d'essence, 3,4 millions de tonnes de diesel et 4,3 millions de tonnes de fioul.

ASTRAKHAN

Des débris provenant d'une attaque de drone ont provoqué un incendie le 13 mai dans une usine de traitement de gaz située dans la région méridionale d'Astrakhan, a déclaré le gouverneur local .

L'usine a une capacité annuelle de 12 milliards de mètres cubes de gaz et de 3 millions de tonnes de condensats de gaz stables. Elle produit de l'essence, du diesel et des gaz de pétrole liquéfiés.

PERM

La raffinerie de pétrole russe de Perm a interrompu ses activités après qu'une attaque de drone, le 7 mai, a provoqué un incendie et endommagé des équipements, ont déclaré deux sources industrielles .

En 2024, la raffinerie a traité environ 12,6 millions de tonnes de pétrole, soit 250 000 barils par jour, produisant 2 millions de tonnes d’essence, 5,3 millions de tonnes de diesel, 700 000 tonnes de coke et 200 000 tonnes de fioul.

NOVOKUIBYSHEVSK

Le traitement primaire du pétrole à la raffinerie de Novokuibyshevsk, exploitée par la société russe Rosneft, a été interrompu le 18 avril à la suite d’une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources industrielles .

En 2024, elle a traité 5,74 millions de tonnes de pétrole brut, 1,10 million de tonnes d'essence automobile, 1,64 million de tonnes de diesel et 1,27 million de tonnes de fioul, ont indiqué des sources du secteur.

UFA

L'armée ukrainienne a confirmé avoir mené une frappe contre la raffinerie de pétrole russe Bashneft-Novoil , située à plus de 1 400 km (870 miles) de la frontière russo-ukrainienne, le 2 avril.

Elle peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

KIRISHI

La raffinerie de pétrole de Kirishi a interrompu ses activités de traitement fin mars à la suite d'attaques de drones ukrainiens.

L'année dernière, Kirishi a produit 2 millions de tonnes d'essence, 7,1 millions de tonnes de diesel, 6,1 millions de tonnes de fioul et 600 000 tonnes de bitume.

USINE DE TRAITEMENT D'UST-LUGA

La société énergétique Novatek NVTK.MM a suspendu le traitement du condensat de gaz et les chargements de naphta destinés à l'exportation sur son complexe d'Ust-Luga après qu'un incendie a été provoqué par des attaques de drones, ont déclaré trois sources du marché à Reuters le 27 mars.

Les trois unités de traitement du complexe d'Ust-Luga, d'une capacité de 3 millions de tonnes chacune par an, raffinent le condensat de gaz stable en naphta léger et lourd, en kérosène, en fioul marin et en gazole. En 2025, le complexe a traité 8 millions de tonnes de condensat de gaz, selon les données de la société.

PORTS/PÉTROLIERS

Un incendie s'est déclaré dans le port de Temryuk, au sud de la Russie, à la suite d'une attaque de drone ukrainien, ont indiqué le 29 mai les autorités régionales de la région de Krasnodar.

Le 29 mai également, des installations de stockage de carburant ont pris feu à la suite d'une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Iaroslavl, a déclaré le gouverneur Mikhaïl Yevraïev.

L'Ukraine a attaqué des ports russes sur la mer Baltique et la mer Noire, notamment le port de Primorsk, ainsi que des pétroliers et des navires militaires le 3 mai .

Un incendie s'est déclaré dans une station de pompage de pétrole de Transneft qui alimente en brut le plus grand terminal d'exportation de Russie, situé dans le port balte de Primorsk, à la suite d'une attaque de drones le 23 avril, ont déclaré deux sources .

Des drones ukrainiens ont frappé une installation de pompage et d'acheminement de pétrole dans la région russe de Samara le 21 avril, a déclaré un responsable du service de sécurité ukrainien SBU .

Des drones ukrainiens ont provoqué un incendie au terminal pétrolier russe de Sheskharis au début du mois d'avril.

Primorsk, l'un des plus grands ports d'exportation de Russie, peut traiter 1 million de barils par jour. Il a perdu au moins 40 % de ses installations de stockage lors d'attaques de drones ukrainiens en mars.