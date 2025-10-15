En Bourse, LVMH s'envole après des ventes meilleures qu'attendu au 3T

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

A la cote parisienne, le géant français du luxe s'envolait de 12,07% à 585,50 euros vers 09H55 mercredi, au lendemain de la publication de ventes légèrement meilleures qu'attendu par le marché pour le troisième trimestre du groupe.

"Le groupe français de luxe, numéro un mondial du secteur, a créé la surprise avec un retour à la croissance au dernier trimestre", a commenté dans une note Kathleen Brooks, directrice de la recherche de XTB .

Après plusieurs mois de ralentissement de ses ventes, elles ont atteint 18,3 milliards d'euros au troisième trimestre (-4% sur un an), "0,6% au-dessus du consensus" du marché, commente Adam Cochrane, analyste de Deutsche Bank.

"Les ventes à taux de change constants ont toutefois progressé de +1%, mieux que ce à quoi s'attendait le marché (-1%), malgré un effet de change défavorable", précise-t-il.

"La division mode et maroquinerie, moteur de rentabilité de LVMH , a dépassé les attentes, bien que ses ventes soient encore en léger recul", souligne Kathleen Brooks.

Dans le détail, cette division, qui comprend les marques Louis Vuitton, Dior ou encore Celine, atteint un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros en recul de 7% mais de seulement 2% les variations des taux de change mis de côté.

"Cela suggère que la baisse de la demande de produits de luxe commence à se stabiliser", estime l'analyste de XTB.

"Les ventes en Chine ont également progressé, après plusieurs années de faiblesse. Les analystes estiment désormais que le segment Maroquinerie, en particulier Louis Vuitton et Christian Dior, pourrait soutenir la croissance du groupe l'an prochain", a-t-elle poursuivi.