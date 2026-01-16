En Australie, l'interdiction des médias sociaux touche 4,7 millions de comptes d'adolescents au cours du premier mois

4.7 millions de comptes désactivés

L'interdiction s'inspire de lois similaires en France, en Malaisie et en Indonésie

Les critiques remettent en cause l'applicabilité de la loi; certains comptes de mineurs restent actifs

par Byron Kaye et Alasdair Pal

Les entreprises de médias sociaux ont collectivement désactivé près de cinq millions de comptes appartenant à des adolescents australiens, un mois seulement après l'entrée en vigueur d'une interdiction inédite au monde pour les moins de 16 ans, a déclaré vendredi l'autorité de régulation de l'internet du pays, signe que la mesure a eu un impact rapide et radical. Le commissaire à l'e-sécurité a déclaré que les plateformes avaient jusqu'à présent supprimé environ 4,7 millions de comptes détenus par des mineurs de moins de 16 ans pour se conformer à la loi qui est entrée en vigueur le 10 décembre.

"Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que cela fonctionne", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese lors d'une conférence de presse.

"C'est une source de fierté pour l'Australie. Il s'agissait d'une législation d'avant-garde, mais elle est maintenant suivie dans le monde entier

La mise en œuvre de l'interdiction est suivie de près par les régulateurs du monde entier. La France, la Malaisie et l'Indonésie ont toutes déclaré qu'elles introduiraient des lois similaires, tandis que certaines nations européennes et certains États américains envisagent également de suivre l'exemple de l'Australie.

Les chiffres représentent les premières données gouvernementales sur le respect de la loi et suggèrent que les plateformes prennent des mesures importantes pour se conformer à une loi qui pourrait leur valoir une amende allant jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars) en cas de non-respect, mais qui ne tient pas les enfants ou leurs parents pour responsables.

Ce chiffre est bien supérieur aux estimations qui circulaient avant l'entrée en vigueur de la loi et équivaut à plus de deux comptes pour chaque Australien âgé de 10 à 16 ans, sur la base des données démographiques. Meta META.O a précédemment déclaré avoir retiré quelque 550 000 comptes de mineurs de ses sites Instagram, Facebook et Threads. La règle de l'âge minimum s'applique également à YouTube

GOOGL.O de Google, à TikTok, à Snapchat SNAP.N et à X d'Elon Musk, anciennement Twitter. Reddit RDDT.N a déclaré qu'il se conformait à la règle, mais il a intenté un procès au gouvernement pour faire annuler l'interdiction. Le gouvernement affirme qu'il se défendra.

Les détracteurs de l'interdiction ont déclaré qu'il serait difficile de la faire respecter, et Julie Inman Grant, commissaire chargée de la sécurité électronique, a déclaré lors de la conférence de presse que certains comptes de mineurs restaient actifs et qu'il était trop tôt pour déclarer que l'interdiction était pleinement respectée.

"Nous n'attendons pas des lois sur la sécurité qu'elles éliminent toutes les infractions. Si c'était le cas, les limitations de vitesse auraient échoué parce que les gens roulent vite, les limitations de consommation d'alcool auraient échoué parce que, croyez-le ou non, certains enfants ont accès à l'alcool", a-t-elle déclaré.

Toutes les entreprises initialement concernées par l'interdiction ont déclaré qu'elles s'y conformeraient.

Certaines petites applications de médias sociaux ont signalé une augmentation du nombre de téléchargements en Australie avant la mise en place de l'interdiction en décembre, et eSafety a déclaré qu'elle surveillerait ce qu'elle appelle les tendances migratoires. Il a toutefois précisé que les premières vagues de téléchargements ne s'étaient pas traduites par une utilisation soutenue.

Une étude menée avec des experts en santé mentale permettra de suivre l'impact à long terme de l'interdiction pendant plusieurs années.