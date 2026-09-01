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En août, les nouvelles immatriculations de Tesla en Suède ont chuté de 41,4 % par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 09:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 41,4 % en août par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 123 véhicules, selon les données publiées mardi par Mobility Sweden.

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1 commentaire

  • 09:12

    pourquoi ils le comprennent en Norvège et en Suède et pas en France ? On n'achète plus made in USA!

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