En août, les nouvelles immatriculations de Tesla en Suède ont chuté de 41,4 % par rapport à l'année précédente

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Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 41,4 % en août par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 123 véhicules, selon les données publiées mardi par Mobility Sweden.