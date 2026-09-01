En août, les nouvelles immatriculations de Tesla en Norvège ont chuté de 79% sur un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les immatriculations de voitures neuves de la marque Tesla TSLA.O en Norvège ont chuté de 79,2% en août sur un an, pour s'établir à 627 véhicules, selon les données publiées mardi par l'OFV.
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