En août, les nouvelles immatriculations de Tesla en Norvège ont chuté de 79% sur un an

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Les immatriculations de voitures neuves de la marque Tesla TSLA.O en Norvège ont chuté de 79,2% en août sur un an, pour s'établir à 627 véhicules, selon les données publiées mardi par l'OFV.