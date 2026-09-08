En août, les investisseurs japonais ont préféré les actions étrangères aux obligations

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En août, les investisseurs japonais ont opéré leur plus forte réorientation vers les actions étrangères depuis cinq mois, injectant 1 300 milliards de yens (8,45 milliards de dollars) dans les actions étrangères tout en réduisant leurs positions sur les obligations étrangères, alors que les bons résultats mondiaux ont stimulé l'appétit pour le risque.

Les achats nets d’actions étrangères ont atteint leur plus haut niveau depuis les 2 220 milliards de yens enregistrés en mars, selon les données publiées mardi par le ministère des Finances.

Dans le même temps, les investisseurs japonais ont vendu, en termes nets, 1 020 milliards de yens de dette étrangère à court terme et 143 milliards de yens d’obligations à long terme, ce qui représente les ventes nettes mensuelles les plus importantes d’obligations étrangères depuis cinq mois.

Ce désengagement des obligations étrangères est survenu alors que les marchés obligataires mondiaux ont été frappés par une forte vague de ventes , les rendements à long terme ayant augmenté en raison des craintes liées à l’inflation, à l’endettement public élevé et à la perspective d’un resserrement de la politique monétaire.

Les rendements des obligations d’État japonaises ont également grimpé, le rendement de référence à 10 ans atteignant 3% pour la première fois en trois décennies, ce qui a rendu la dette nationale relativement plus attractive pour les investisseurs japonais et a potentiellement réduit l’attrait des obligations étrangères.

Ces flux contrastés indiquent également une rotation au sein des actifs étrangers plutôt qu’un retrait généralisé des marchés internationaux, les investisseurs conservant leur exposition aux actions mondiales tout en réduisant leurs positions en titres à revenu fixe.

Cette évolution s’est produite dans le contexte d’une saison des résultats mondiaux solide. Les données concernant environ 94% des entreprises de l’indice MSCI All Country World ont montré une croissance moyenne des bénéfices de 43,6% en glissement annuel, tandis que les résultats ont dépassé les estimations des analystes d’environ 9,1%, selon LSEG.

L’optimisme autour de l’intelligence artificielle est également resté fort. Nvidia NVDA.O , figure de proue de l’IA, a prévu à la fin du mois dernier que son chiffre d’affaires augmenterait d’environ 70% au cours de son prochain exercice fiscal, soulignant la demande soutenue en matière de calcul pour l’IA.

Les sociétés japonaises de gestion de fonds d’investissement ont été les principaux acheteurs d’actions étrangères, avec des achats nets s’élevant à 1 350 milliards de yens en août. Les assureurs vie ont quant à eux acheté pour 24,9 milliards de yens d’actions étrangères.

Ces deux groupes ont réduit leur exposition aux obligations étrangères: les fonds d’investissement ont vendu pour 30,1 milliards de yens d’obligations à long terme et les assureurs vie pour 137,3 milliards de yens.

Les fonds de pension ont adopté une stratégie inverse sur les titres à revenu fixe, achetant pour 2 330 milliards de yens d’obligations étrangères tout en acquérant 567,1 milliards de yens d’actions étrangères.

D'autres données de la Banque du Japon ont montré que les investisseurs japonais avaient acheté 1 220 milliards de yens d’actions américaines et 1 100 milliards de yens d’actions européennes jusqu’à fin juillet.

Les actions britanniques ont attiré 284,5 milliards de yens d'achats nets japonais sur la période et les actions françaises 23,06 milliards de yens, tandis que les actions allemandes ont enregistré des ventes nettes de 322,3 milliards de yens.

(1 $ = 153,9300 yens)