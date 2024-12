EMS (e-DMS Imaging) annonce un regroupement d'actions

(AOF) - EMS (European Medical Solutions, ex-DMS Imaging), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, annonce la mise en œuvre d'un regroupement d'actions. Il se fait sur la base d’un ratio d'une action nouvelle pour 352 actions existantes, avec effet au 31 décembre 2024.

Il s'agit de prendre en compte l'évolution des cours observée durant ces dernières années, et le niveau faible auquel le cours est actuellement fixé. La société veut limiter la volatilité des actions, "étant donné que le niveau très faible de volume de titres traité résulte nécessairement en une volatilité excessive", et "rétablir une plus juste proportion entre le cours de l'action et les frais forfaitaires appliqués par les établissements bancaires pour la tenue, la gestion, le transfert et la vente des actions".

