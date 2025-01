"Dans un contexte de ralentissement de la dynamique des embauches et de détente des tensions de recrutements depuis le pic de 2022, les recruteurs ont moins assoupli leurs critères de recrutement", poursuit l'Apec, soulignant que c'est 'particulièrement flagrant concernant les rémunérations".

En conséquence, l'année 2025 "démarre avec un taux d'intentions de recrutement de cadres nettement inférieur à celui enregistré un an auparavant" dans les grandes structures (48% contre 54%) comme dans les PME (14% contre 18%).

À la suite d'une baisse de confiance fin 2024, les entreprises tempèrent leurs projets d'embauche pour le premier trimestre 2025 : elles ont perdu en visibilité pour leur activité à court terme au dernier trimestre et leur confiance dans l'évolution de leur carnet de commandes s'est affaiblie.

Emploi des cadres : baisse des embauches en 2024 et des projets d'embauche en 2025 (Apec)

