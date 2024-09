Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Emova: repli de 1,5% du volume d'affaires à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Emova Group, réseau de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Coeur de Fleurs, annonce un volume d'affaires en repli de 1,5% à 100,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2023-24.



'Avec un volume d'affaires de 95,8 millions en France sur la période, notre activité progresse de +1,5% avec une accélération sur le trimestre avril-juin 2024 à +4% par rapport à l'année précédente', précise toutefois sa présidente du directoire Saloua Maslaga.



Sur la base des éléments du premier semestre, Emova Group confirme ses objectifs stratégiques pour l'exercice, à savoir le maintien de sa rentabilité, la rationalisation de son parc en même temps que son développement en franchise et en succursale.





Valeurs associées EMOVA GRP 0,95 EUR Euronext Paris 0,00%