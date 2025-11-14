 Aller au contenu principal
Emova Group confirme ses objectifs financiers
information fournie par AOF 14/11/2025 à 09:11

(AOF) - Emova Group a dégagé au quatrième trimestre 2024/25, une hausse de 5,9% du volume d'affaires sous enseigne, atteignant 26,4 millions d'euros. Cette progression est principalement portée par la franchise France, en croissance de 5,7%. Sur un an, le volume d'affaires sous enseigne s'élève à 132,5 millions d'euros, en progression de 3,1%. Dans ce contexte favorable, le spécialiste de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Coeur de Fleurs, confirme ses objectifs annuels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EMOVA GRP
0,6050 EUR Euronext Paris +3,42%
