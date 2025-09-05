Emova Group confirme ses objectifs financiers

(AOF) - Emova Group, spécialiste de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Coeur de Fleurs, annonce que son volume d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2024-2025 affiche une progression de 1,3% à 37,8 millions d'euros.Le volume d'affaires croît de 2,4% à 106,1 millions d'euros au cumul des 9 mois de l'exercice.

"Nous abordons le dernier trimestre avec prudence et confiance, en restant au plus près des attentes de nos clients, et en maintenant notre agilité face aux aléas climatiques", indique Saloua Maslaga, présidente du directoire Emova Group.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers. Les résultats encourageants du troisième trimestre 2024/2025 renforcent la confiance d'Emova Group pour l'année en cours, avec des perspectives solides.

