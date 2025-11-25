 Aller au contenu principal
Emmanuel Cuche intègre le pôle high yield de Lazard Frères Gestion
information fournie par Agefi Asset Management  25/11/2025 à 08:15

Lazard Frères Gestion a nommé Emmanuel Cuche analyste-gérant high yield dans l’équipe d’Alexia Latorre, aux côtés de Qihang Zhang et Cédric Milcendeau. Cette évolution, effective depuis le 1er septembre 2025, vient renforcer l’équipe high yield dont les encours ont dépassé le milliard d’euros en 2024.

Arrivé en 2018 au sein de Lazard Frères Gestion, Emmanuel Cuche était jusqu’alors analyste-gérant sur le segment des obligations convertibles. Il rejoint désormais le pôle d’Alexia Latorre.

Préalablement, Emmanuel Cuche avait réalisé un stage au sein de l’équipe actions de Lazard Frères Gestion en 2015, puis avait travaillé trois ans chez Acer Finance, où il avait occupé les postes de gérant multi-asset puis de directeur des investissements.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

