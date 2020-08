Emission par Safe Orthopaedics d'actions ordinaires nouvelles en rémunération de l'apport d'actions de la société LCI Medical

? Acquisition définitive de 100% des titres de la société LCI médical validée par L'Assemblée Générale tenue ce jour



Eragny-sur-Oise, France, le 4 août 2020 à 18h00 CEST - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société? spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, présente aujourd'hui les motifs et modalités de l'acquisition de la société LCI Medical.



Le 6 mai 2020, Safe Orthopaedics (Euronext Growth : FR0013467123 - ALSAF) a annoncé être entrée en négociation exclusive pour l'acquisition de la société LCI Medical, fabricant de dispositifs médicaux et fournisseur historique et stratégique de Safe Orthopaedics. L'acquisition de la totalité des titres de LCI Medical devait faire l'objet d'un paiement en numéraire et en titres Safe Orthopaedics.



Le Conseil d'administration de Safe Orthopaedics réuni le 12 juin 2020 a approuvé cette opération et a ainsi autorisé le Directeur Général à signer la convention de cession d'actions et le traité d'apport et a donné son accord sur le projet d'augmentation de capital de Safe Orthopaedics en vue de rémunérer l'apport des actions LCI Médical.