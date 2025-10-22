Émission d’OCEANE pour un montant maximum de 4,9 millions d’euros à taux fixe de 8,0% par an

• Lancement d’une émission d’obligations avec option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes CBI (« OCEANE 2030 ») pour un montant maximum de 4,9 M€ pour une maturité de 5 ans ;

• Prix d’émission : 0,35 € par OCEANE 2030, soit une prime d’émission de 39% par rapport au dernier cours coté de l’action CBI ;

• Taux d’intérêt annuel brut : 8,0% fixe, versé chaque semestre en numéraire ;

• Parité de conversion bonifiée si la valeur du Bitcoin augmente sur la période, grâce à une augmentation du nombre d’actions CBI remises en cas de conversion ou d’échange;

• Offre au public ouverte à tous les actionnaires actuels, avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (« DPS ») ;

• Période de souscription : du 28 octobre 2025 au 17 novembre 2025 ;

• Engagement de participation à titre irréductible à l’Offre de 1 M€ de l’actionnaire majoritaire KER VENTURES SARL par compensation de créance.