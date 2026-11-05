Emirates en pleine turbulence, les profits dévissent

Le conflit dans le Golfe pèse sur les résultats semestriels du groupe aérien de Dubaï, frappé par la baisse du trafic et la flambée du carburant. Son chiffre d'affaires a reculé de 12%.

Le groupe Emirates a annoncé, jeudi 5 novembre, un bénéfice net de 3,6 milliards de dirhams (environ un milliard de dollars) pour les six mois achevés fin septembre, en recul de 66% sur un an. Son chiffre d'affaires a diminué de 12%, à 66,2 milliards de dirhams.

Le trafic recule, le carburant renchérit

Les restrictions d'espace aérien et les recommandations gouvernementales aux voyageurs ont freiné l'activité. Emirates a transporté 21,8 millions de passagers, soit 22% de moins qu'un an auparavant. Le remplissage des avions est tombé à 72%, contre 79,5%.

Malgré une consommation réduite et ses protections financières contre la hausse des prix, la facture de carburant a augmenté de 13%.

Les revenus du fret ont bondi de 52%, pour des volumes presque stables. La raréfaction des capacités aériennes et les perturbations du transport maritime ont favorisé cette hausse, selon le groupe.

Avec 54,1 milliards de dirhams de trésorerie, Emirates poursuit ses investissements, tout en restant prudent. "Nous abordons le second semestre de notre exercice 2026-2027 avec un optimisme mesuré", a déclaré son président-directeur général, Ahmed ben Saïd Al Maktoum dans le communiqué de résultats.