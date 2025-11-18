 Aller au contenu principal
Emirates a confiance dans un 777X plus grand et exclut de commander l'A350-1000 au salon aéronautique de Dubaï
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 07:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Le président de la compagnie aérienne Emirates, Tim Clark, a déclaré mardi qu'il était confiant dans le fait que Boeing BA.N produise un modèle plus grand de son gros porteur 777X, tout en reconnaissant que l'avionneur américain se concentrait sur la certification du modèle actuel.

Clark a déclaré aux journalistes qu'aucune autre commande n'était prévue au salon aéronautique de Dubaï après que sa compagnie aérienne a accepté d'acheter 65 jets 777X supplémentaires lundi.

Il a rejeté les spéculations sur une commande d'avions Airbus A350-1000 au salon, affirmant qu'il n'en avait jamais été question.

En revanche, il a fait l'éloge de l'A350-900, plus petit, qu'il a qualifié d'"excellent avion" et a indiqué qu'Emirates en commanderait d'autres en temps voulu.

Clark a également réitéré sa confiance dans le 777X, malgré plusieurs retards de développement. "Je crois toujours que le 777X est prêt à partir... Il finira par s'imposer", a-t-il déclaré.

