Emirates a confiance dans le 777X et exclut de commander l'A350-1000 au salon aéronautique de Dubaï
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte tout au long de l'article)

Le président de la compagnie aérienne Emirates, Tim Clark, a déclaré mardi qu'il était confiant dans la capacité de Boeing BA.N à développer un modèle plus grand de son gros porteur 777X, alors même que le constructeur américain se concentre sur la certification du modèle actuel. M. Clark a déclaré aux journalistes qu'aucune commande supplémentaire n'était prévue au salon aéronautique de Dubaï, après qu'Emirates a accepté lundi d'acheter 65 jets 777X supplémentaires.

Boeing a déclaré dimanche qu'il étudierait une éventuelle version allongée de son avion 777X retardé. M. Clark a rejeté les spéculations selon lesquelles Emirates pourrait commander des Airbus A350-1000 lors du salon, affirmant que cette éventualitén'avait jamais été envisagée.

La famille 777 de Boeing et la série A350 d'Airbus ont remplacé les jumbos quadrimoteurs de l'industrie.

Airbus n'a pas réussi à vendre l'A350-1000 à Emirates lors du précédent salon aéronautique de Dubaï en 2023, lorsque la compagnie aérienne a exprimé des inquiétudes quant aux performances de maintenance du moteur Trent XWB-97 de Rolls-Royce et a opté pour l'A350-900, plus petit et plus largement utilisé.

Mardi, M. Clark a fait l'éloge de l'A350-900, qu'il a qualifié d'"avion de rêve", et a indiqué qu'Emirates en commanderait d'autres au fil du temps.

M. Clark a également réitéré sa confiance dans le 777X malgré plusieurs retards de développement. "Je crois toujours que le 777X est prêt à partir... Il finira par s'imposer", a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Boeing a annoncé un nouveau retard

et a passé une charge de 4,9 milliards de dollars pour son plus grand avion bimoteur, repoussant les livraisons à 2027, soit sept ans plus tard que prévu.

Boeing a confirmé qu'il avait obtenu l'autorisation réglementaire de passer à la phase suivante et la plus importante des essais de certification du 777X.

L'entreprise américaine s'efforce de rétablir ses relations avec son personnel, ses clients et ses fournisseurs après une crise de plus de cinq ans qui a perturbé la production et l'a profondément endettée.

Valeurs associées

AIRBUS
205,3500 EUR Euronext Paris -0,94%
BOEING CO
191,850 USD NYSE -1,37%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 085,500 GBX LSE -0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

