Emies : pulvérise le plancher des 5,05E, plonge vers 4,44E information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - Comme on pouvait le redouter, Emeis effectue une plongée dans l'inconnu après avoir enfoncé les planchers historiques qui sont 5,21E (23/11) puis 5,05E (22/10): leur cassure entraine un plongeon de -13% vers un nouveau plus bas absolu de 4,44E... et l'inclinaison du canal baissier laisse craindre une glissade vers 4,30E.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 4,69 EUR Euronext Paris -8,21%