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Emerson Electric recule alors que ses prévisions sont en deçà des estimations, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions d'Emerson Electric EMR.N reculent de 3,3% à 160,85 dollars en pré-ouverture

** L'entreprise spécialisée dans les technologies d'automatisation table sur un BPA ajusté d'environ 7,25 $ pour l'exercice 2027, soit un chiffre inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 7,27 $, selon les données compilées par LSEG

** Elle prévoit un BPA ajusté pour le premier trimestre compris entre 1,58 $ et 1,62 $, contre un consensus de 1,62 $

** Le BPA ajusté du quatrième trimestre, à 1,86 $, dépasse les estimations de 1,85 $

** Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre, à 5,20 milliards de dollars, dépasse l'estimation de 5,12 milliards; le chiffre d'affaires sous-jacent progresse de 7%

** Prévoit une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent d'environ 5% pour l'exercice 2027

** Prévoit un flux de trésorerie disponible de 3,8 à 3,9 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre 3,5 milliards de dollars pour l'exercice 2026

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 25% depuis le début de l'année

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