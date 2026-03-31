Emerson Electric gagne du terrain après que Jefferies a repris la couverture avec une note d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fournisseur de solutions d'ingénierie Emerson Electric EMR.N augmentent de 2,2 % à 126,01 $ avant le marché

** Jefferies reprend la couverture de l'action avec une note d'achat et un objectif de prix de 175 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 41,93% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage mentionne l'accélération de la croissance des bénéfices, la dynamique des commandes dans les secteurs verticaux à croissance séculaire, un modèle d'entreprise résilient basé sur MRO (Maintenance, Repair & Operations), un flux de trésorerie disponible attractif comme facteurs de la notation "buy"

** 20 des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et 1 comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 170 dollars

** A la dernière clôture, l'action a chuté de 7,1 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 7,3 % pour l'indice S&P 500 .SPX .