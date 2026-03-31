Emerson Electric gagne du terrain après que Jefferies a démarré la couverture avec une note d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
31 mars - ** Les actions du fournisseur de solutions d'ingénierie Emerson Electric EMR.N augmentent de 3 % à 127 $ ** Jefferies reprend la couverture de l'action avec une note d'achat, PT 175 $ ** Le nouveau PT représente une hausse de 41,93% par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage cite l'accélération de la croissance des bénéfices, la dynamique des commandes dans les secteurs verticaux à croissance séculaire, un modèle d'entreprise résilient basé sur MRO et un flux de trésorerie disponible attrayant comme facteurs de la notation "acheter"
** 20 des 31 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 170 $ - données LSEG ** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 4 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 6,2 % pour le S&P 500 .SPX .
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