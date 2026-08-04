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Emerson Electric dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande dans le secteur de l'automatisation
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 23:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emerson Electric EMR.N a annoncé mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieurs aux prévisions de Wall Street, grâce à une demande toujours soutenue en matière d'automatisation industrielle en Amérique du Nord et en Asie.

La société a bénéficié d’une forte demande pour ses systèmes de test et de mesure automatisés et connectés via des logiciels, qui aident ses clients à commercialiser leurs produits en leur offrant des fonctionnalités telles que l’acquisition de données et des solutions de contrôle.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d’affaires du segment logiciels et systèmes a progressé de 11% au cours du troisième trimestre, les ventes dans le domaine des tests et mesures ayant bondi de 23%.

* En revanche, les ventes en Europe au cours du trimestre ont reculé de 1%par rapport à l’année précédente.

* Plus tôt cette année, la société avait signalé des vents contraires liés à une activité atone et à des difficultés rencontrées dans les secteurs européens de l’automobile, de l’emballage et de la chimie.

* L'action de la société a reculé d'environ 2,4% dans les échanges après clôture.

* La société, basée à Saint-Louis, dans le Missouri, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,71 dollar par action au troisième trimestre, supérieur aux 1,68 dollar par action attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 4,87 milliards de dollars , en hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars .

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