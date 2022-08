Emergence choisit Financière Arbevel et Edram pour un fonds techs for good

(NEWSManagers.com) - Le fonds de place d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales Emergence a lancé fin juillet Emergence techs for good, un fonds pour participer au financement des entreprises technologiques disruptives cotées, en France et en Europe. Ce nouveau compartiment, qui est son cinquième, dispose d’ores et déjà de 100 millions d’euros, levés auprès des investisseurs institutionnels.A l’occasion de ce lancement, la Sicav Emergence et son gérant délégataire NewAlpha Asset Management ont sélectionné les fonds Pluvalca Disruptive Opportunities de Financière Arbevel, et EdRS Tech Impact géré par Edmond de Rothschild Asset Management. Chaque fonds bénéficie d’un investissement de 20 millions d’euros.Créé début 2016, Pluvalca Disruptive Opportunities investit majoritairement dans des petites et moyennes capitalisations, essentiellement européennes, à fort potentiel de croissance grâce à un produit ou un service qui viendra remplacer une technologie dominante sur le marché. Les innovations dont elles sont porteuses doivent être susceptibles de changer durablement le comportement des agents économiques. Son actif s’élève à 196 millions d’euros au 13 juillet 2022, en comptant l’apport d’Emergence.L’approche d’investissement d’EdRS Tech Impact, lancé en juin 2020, se focalise sur les entreprises technologiques innovantes au niveau mondial qui favorisent un impact social et environnemental positif sur l’économie, avec l’objectif de recentrer de façon pragmatique et progressive le fonds sur l’écosystème technologique européen et français (qui représentera un minimum de 50% du portefeuille en 2025, alors que son poids se limite actuellement à 6% dans les indices technologiques mondiaux). Avec l’apport d’Emergence, EdRS Tech Impact atteint 55 millions d’euros d'encours au 13 juilllet 2022.Cette nouvelle initiative du fonds de Place Emergence veut s’inscrire dans les orientations préconisées dans le rapport de Philippe Tibi pour inviter les investisseurs institutionnels français à consacrer une part plus importante de leurs allocations au développement de fonds global tech, permettant la structuration en France d’une expertise de pointe sur le financement des entreprises technologiques.Les investissements réalisés sur un horizon de 4 ans soutiendront le développement des fonds thématiques technologiques de sociétés de gestion entrepreneuriales françaises disposant d’équipes d’analystes et de gérants expérimentés sur ce segment, et dont l’approche de développement durable place au cœur de leurs stratégies d’investissement la recherche d’impact social et environnemental positif sur l’économie.