Etats-Unis: Baisse surprise du moral des ménages en août

Une magasin Macy's à Manhattan à New York

Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a baissé à 58,6 après 61,7 en juillet. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 62,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 60,9 après 68,0 le mois précédent et alors que le consensus attendait 67,9.

Celle des perspectives a baissé aussi, à 57,2 contre 57,7 le mois dernier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)