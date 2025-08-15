 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Etats-Unis: Baisse surprise du moral des ménages en août
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 16:31

Une magasin Macy's à Manhattan à New York

Une magasin Macy's à Manhattan à New York

Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a baissé à 58,6 après 61,7 en juillet. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 62,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 60,9 après 68,0 le mois précédent et alors que le consensus attendait 67,9.

Celle des perspectives a baissé aussi, à 57,2 contre 57,7 le mois dernier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

    Ici aussi, un mauvais sondage, le responsable va être viré et remplacé par un pro trump qui fera des sondages comme Trump veut les lire

