Emeis vise un chiffre d'affaires en hausse de 4-5% entre 2024 et 2028

(AOF) - Au premier semestre 2025, les marges opérationnelles d' Emeis sont en croissance soutenue, sous l’effet de la poursuite de la croissance organique du chiffre d’affaires et de la maitrise des charges opérationnelles. Les marges d’Ebitdar progressent d’ailleurs sur l’ensemble des zones géographiques avec une contribution marquée de la France et de l’Europe du Nord. L’Ebitdar du groupe s’inscrit en hausse de 18,5% et l’Ebitda en hausse de 72% par rapport au premier semestre 2024.

En conséquence, le résultat opérationnel courant (Ebit) progresse considérablement, en s'améliorant de 116 millions d'euros sur une seule année. Il atteint maintenant 102 millions d'euros alors qu'il était encore négatif il y a un an.

Le résultat net part du groupe, bien qu'encore négatif au premier semestre, progresse de +120 millions d'euros sur la période, suggérant une tendance favorable, encourageante pour les semestres qui viennent.

Sur ce premier semestre le chiffre d'affaires s'établit à 2,908 milliards d'euros, en croissance de 6,2% en base organique. Cette hausse est le reflet de la combinaison de trois facteurs, tous favorablement orientés : effet prix positif, soutenant la croissance organique à hauteur de +3,4 % : progression du taux d'occupation moyen de l'ordre de +1,7 point, qui contribue pour +1,8% à la croissance organique ; et contribution des nouveaux établissements ouverts depuis début 2024 (18 mois), encore en phase de ramp-up (+1%).

Il enregistre un cash flow libre maintenant positif : 26 millions d'euros, soit une amélioration de 204 millions d'euros.

Emeis indique que " les perspectives des marchés de références à moyen terme sont particulièrement porteuses pour les activités de soins et d'accompagnement des personnes les plus fragiles ".

En 2025, le groupe anticipe ainsi un Ebitdar en hausse de 15% à 18% à périmètre constant sur l'année (excluant les effets des cessions opérationnelles déjà réalisées ou qui seraient réalisées en 2025) par rapport à 2024, prolongeant et accentuant ainsi la dynamique d'amélioration de la performance engagée depuis mi 2024.

La trajectoire à périmètre constant (hors impact des cessions opérationnelles potentiellement réalisées entre début 2025 et 2028) pour le chiffre d'affaires et la marge d'Ebitdar entre 2024 et 2028 devrait poursuivre la dynamique attendue en 2025.

Ainsi, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires à périmètre constant est attendu entre 4 et 5% entre 2024 et 2028.

Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) de l'Ebitdar du groupe à périmètre constant est attendu entre 12 et 16% entre 2024 et 2028.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 94 000 lits et 1031 établissements, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 5,2 Mds€, réparti entre la France-Benelux pour 58 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 10 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5,5 % puis la Chine et les Emirats arabes unis ;

- Cinq activités : maisons de retraites (résidents de + 80 ans), résidences services (résidents de + 70 ans), cliniques médicales et psychiatriques, services et soins à domicile ;

- Modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades ;

- Capital contrôlé à 50,2 % par 4 actionnaires agissant de concert : la Caisse des dépôts pour 22,4 %, la Mutuelle des instituteurs de France pour 14,8 %, la MACSF pour 7,4 % et CNP Assurances pour 5,6 % ;

- Renouvellement de la gouvernance, Guillaume Pepy présidant le conseil de 13 administrateurs, Laurent Guillot étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires menée par un comité exécutif reconstruit :

- recentrage sur France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Espagne et Autriche,

- mise en place des synergies entre métiers, simplification et unification de l’infrastructure d’information (budget 2024 de 3 % du chiffre d’affaires),

- restructuration financière -cessions de 800 Mds€ d’ici fin 2025, ratio LTV inférieur à 50,

- optimisation du portefeuille immobilier par prises à bail et cessions, y compris 8 cliniques rachetées en juillet pour 185 M€,

- innovation axée sur la digitalisation et l’optimisation des soins ;

- Feuille de route environnementale « Green building » 2030 :

- recul de 16 %, vs 2019, d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 de la consommation énergétique et, pour les émissions de carbone, de 17 % puis de 30 %,

- audits énergétiques, production d’énergie renouvelable au niveau des établissements ;

- Après les restructurations financières de décembre à mars (augmentation de capital et apport en fonds propres), bilan encore tendu : ratio LTV de 55 % à fin 2023, capitaux propres de 1,9 Md€ et disponibilités de 856 M€.

Défis

- Redressement en France (taux d’occupation des maisons de retraite à 83,8 en septembre contre 85,6 % pour le groupe) dont il est attendu une contribution de 75 % au redressement de la marge ;

- Stratégie immobilière ralentie par les tensions du marché immobilier :

- objectifs : détention de 20 et 25 %, vs 46 % en 2022, du portefeuille d’une valeur de 4,8 Mds€ et création à moyen terme d’une foncière dédiée avec marge de promotion de 10 %,

- exécution : 340 M€ nets de cessions attendues en 2024, vs 449 M€ nets attendus et risque de cessions d’actifs opérationnels (y compris l’exploitation) pour améliorer la situation financière d’ici début 2025 ;

- Interrogations sur les suites de la reprise récente du patrimoine immobilier et des maisons de retraite en Allemagne, Italie et Luxembourg de l’ancien partenaire M. Lugano ;

- Après une avancée de 8,4 % des revenus à fin septembre, anticipations 2024 d’un excédent brut d’exploitation proche de 730 M€ ;

- Ambition 2025 : 5,23 Mds€ de revenus, en hausse de 9 % par an, et 20 % de marge opérationnelle ;

- Absence de dividende.