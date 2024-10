Emeis va intensifier ses cessions

(AOF) - Emeis a dévoilé ses résultats du premier semestre, marqués par une perte nette. Elle s’est élevée à 257 millions d’euros en part du groupe contre une perte de 371 millions d’euros au premier semestre 2023. L'Ebitdar (Ebitda avant loyers) a, lui, progressé de 0,8% à 339 millions d’euros, sachant que la société visait entre 330 et 340 millions d'euros, selon ses indications de juillet.

Le groupe explique que les mesures mises en oeuvre nécessaires à la normalisation progressive ses taux d'occupation et visant à renforcer la qualité des soins et de l'accompagnement, ont un effet immédiat sur les charges de personnel et progressif sur le chiffre d'affaires. Ce décalage pèse transitoirement sur les niveaux de marge d'Ebitdar. L'épisode inflationniste sur les autres charges d'exploitation, a également impacté la marge du groupe alors que le taux d'occupation dans les maisons de retraite en France reste en deçà de son niveau normatif.

" A court terme, l'effort consenti par emeis sur la France est cependant compensé par l'ensemble des autres géographies dont les marges d'Ebitdar sont en hausse ", a ajouté le directeur général, Laurent Guillot.

Déjà connu, le chiffre d'affaires du spécialiste de la dépendance s'est élevé à 2,77 milliards d'euros, soit une progression de 9,2%, principalement de nature organique (+8,9%).

Il a enregistré une amélioration de 111 millions d'euros du cash-flow libre, mais celui-ci reste toutefois encore négatif à -178 millions d'euros.

Emeis a confirmé ses objectifs financiers abaissés fin juillet. L'Ebitdar (Ebitda avant loyers) progresserait dans une fourchette de 0 à 5% comparé à 2023 soit un niveau compris entre 700 et 730 millions d'euros. Sur ces bases, l'Ebitda pré-IFRS 16 2024 s'élèverait à environ 210 millions d'euros.

La société a annoncé son intention d'accélérer les cessions afin de poursuivre son désendettement. Elles devraient atteindre 1,5 milliard d'euros entre mi-2022 et fin 2025 contre 1,25 milliard d'euros précédemment auparavant.

La société affiche un endettement net de 4,425 milliards d'euros à fin juin 2024, soit une baisse de 217 millions d'euros sur 6 mois, et près de 4,8 milliards d'euros sur 12 mois.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 93 000 lits et 1031 établissements, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 5,2 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 58 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 10 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5,5 % puis la Chine et les Emirats-Arabes-Unis ;

- Cinq activités : maisons de retraites (résidents de + 80 ans), résidences services (résidents de + 70 ans), cliniques médicales et psychiatriques, services et soins à domicile ;

- Modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades ;

- Capital contrôlé à 50,2 % par 4 actionnaires agissant de concert : la Caisse des dépôts pour 22,4 %, la Mutuelle des instituteurs de France pour 14,8 %, la MACSF pour 7,4 % et CNP Assurances pour 5,6 % ;

- Renouvellement de la gouvernance, Guillaume Pepy présidant le conseil de 15 administrateurs, Laurent Guillot étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires menée par un comité exécutif reconstruit :

- recentrage sur les marchés cœur : France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Espagne et Autriche,

- mise en place des synergies entre métiers, simplification et unification de l’infrastructure d’information (budget 2024 de 3 % du chiffre d’affaires),

- optimisation du portefeuille immobilier par cessions et prises à bail,

- innovation axée sur la digitalisation et l’optimisation des soins ;

- Feuille de route environnementale « Green building » 2030 :

- recul de 16 %, vs 2019, d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 de la consommation énergétique et, pour les émissions de carbone, de 17 % puis de 32 %,

- Malgré les restructurations financières de décembre à mars (augmentation de capital et apport en fonds propres), bilan encore tendu avec un ratio LTV de 55 % à fin décembre 2023, des capitaux propres de 1,9 Md€ et des disponibilités de 856 M€ face à 4,6 Mds€ de dettes.

Défis

- Rythme du redressement en France qui devra contribuer à 75 % au redressement de la marge ;

- Dans un marché immobilier difficile, exécution de la stratégie immobilière en 2 points :

- une détention de 20 et 25 % du portefeuille, d’une valeur de 4,8 Mds€, ramenée à 20- 25 % vs 46 % en 2022),

- création à moyen terme d’une foncière dédiée devant dégager une marge de promotion de l’ordre de 10 % ;

- Conformité aux engagements pris dans le cadre de la restructuration -cessions de 1,25 Mds€ d’ici fin 2025, ratio LTV inférieur à 50…;

- anticipations 2024 révisées à la baisse : un excédent brut d’exploitation entre 700 à 730 M€ ;

- Ambition 2025 : 6,1 Mds€ de revenus, en hausse de 9 % par an, et 20,4% de marge d'Ebitar ;

- Absence de dividende.