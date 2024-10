emeis : Une dynamique de reprise d’activité qui se confirme au 3ème trimestre

Chiffre d’affaires en hausse de +8,3%, Taux d’occupation en progression de +2,6pts





Laurent Guillot, Directeur Général : « A fin septembre, la tendance favorable observée sur la fin du second trimestre se confirme.



Cette tendance est le reflet de la hausse des taux d’occupation de nos établissements qui affichent +2,6 points en moyenne et des revalorisations tarifaires importantes sur l’ensemble des métiers et des zones géographiques du Groupe. Avec une offre désormais mieux segmentée, au plus près des besoins de nos patients, de nos résidents et de leurs proches, la croissance de notre chiffre d’affaires s’élève à plus de +8% à fin septembre, et l’activité des maisons de retraite est en hausse de près de +11%. La transformation engagée en 2022 porte ses fruits et se poursuit.



L’amélioration opérationnelle et l’accélération de notre programme de cessions restent nos priorités. Ces résultats confirment la dynamique d’un redressement engagé, nous permettant de pouvoir répondre aux enjeux sociétaux majeurs que sont la santé mentale, la santé physique et le grand-âge, et d’aborder l’avenir avec confiance. »





