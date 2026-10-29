emeis : une croissance robuste au T3 2026

Chiffre d’affaires et activité à fin septembre 2026 : une croissance robuste



Croissance organique soutenue du chiffre d’affaires de +6,0% et nouvelle hausse des taux d’occupation de +2,9 pts

Une dette brute couverte à près de 80%

Guidance 2026 réitérée et précisée



Laurent Guillot, Directeur Général : « Les performances d’emeis à fin septembre confirment la solidité de notre dynamique de croissance et la pertinence de notre stratégie. Elles reflètent le travail accompli ces dernières années permettant de consolider nos fondamentaux et d’envisager l’avenir avec confiance. La hausse du taux d’occupation, en France comme à l’international, conjuguée à une maîtrise rigoureuse de nos charges opérationnelles, soutient ainsi l’amélioration de notre performance opérationnelle. Le Groupe s'est également adapté à un environnement macroéconomique incertain, avec une dette dorénavant largement couverte, à hauteur de 77%, et des mesures visant à maitriser efficacement les effets de l'inflation, renforçant ainsi sa résilience financière et sa capacité à poursuivre l'amélioration de sa performance opérationnelle.

Je tiens d'ailleurs à saluer le travail exemplaire des équipes d’emeis au service des résidents, des patients et des bénéficiaires, notamment lors des épisodes sanitaires liés aux vagues de chaleur et face à une épidémie de grippe virulente cette année. Leur accompagnement demeure au cœur de notre mission. »