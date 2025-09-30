 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EMEIS : Résultats du premier semestre 2025
information fournie par Boursorama CP 30/09/2025 à 07:45

Trajectoire de reprise confirmée
Cash-flow libre positif
Objectifs de cessions dépassés
Nouvelles perspectives à moyen terme

- Poursuite de la trajectoire de reprise de nos activités : nouvelles hausses des taux d’occupation et du chiffre d’affaires
- Marges opérationnelles et Cash-Flow en nette amélioration : maitrise des charges qui accentue la dynamique favorable de l’activité
- Objectifs de cession atteints et largement dépassés : 2,1 Md€ de cessions réalisées depuis mi 2022 ou sécurisées à date
- Amélioration embarquée de la structure financière : dynamique opérationnelle, cessions et nouveaux programmes d’affacturage
- Confirmation des objectifs 2025 et poursuite attendue de la dynamique à moyen terme (2028)

Valeurs associées

EMEIS
14,000 EUR Euronext Paris 0,00%

