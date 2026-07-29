Emeis relève sa guidance 2026, CA au S1 en hausse de 6%

(Bien lire premier semestre dans le titre et dans le premier paragraphe)

Emeis EMEIS.PA a relevé mercredi ses objectifs financiers pour 2026, le groupe français d'Ehpad citant l'amélioration de sa performance opérationnelle, tout en faisant état d'un chiffre d'affaires de 3,01 milliards d'euros au premier semestre de son exercice, en hausse de 6% sur un an.

"La progression significative de notre taux d'occupation, à l'international comme en France, conjuguée à une gestion rigoureuse de nos charges opérationnelles, permet de poursuivre notre trajectoire d'amélioration", a déclaré dans un communiqué Laurent Guillot, directeur général.

Le groupe prévoit désormais d'enregistrer cette année une croissance de l’Ebitdar à périmètre constant comprise entre 12% et 14%, contre "au moins 10%" précédemment, et confirme sa guidance à moyen-terme.

L'ex-Orpea a par ailleurs réduit sa dette de 566 millions d'euros pour la ramener à 3,9 milliards, le groupe évoquant "la finalisation de l’opération Isemia et des autres cessions finalisées depuis le début de l’exercice.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)