Emeis réduit sa perte nette au premier semestre
30/09/2025 à 09:15

Emeis publie une perte nette part du groupe ramenée à -137 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre -257 MEUR un au auparavant, ainsi que des marges opérationnelles et un cash-flow en nette amélioration.

Le groupe de prise en charge de la dépendance revendique en effet un cash-flow libre à nouveau positif, à +26 MEUR, ainsi qu'un EBITDAR de 401 MEUR (+19,5% à périmètre constant), soit une marge de 13,8% (+1,6 point).

A près de 2,91 MdsEUR, Emeis a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,2% en organique, avec une poursuite de la hausse des taux d'occupation (+1,7 point à 87%), ainsi qu'une 'surperformance sur les maisons de retraite (+8,6%) et à l'international (+8,1%)'.

'Avec une visibilité qui s'améliore, nous sommes confiants pour l'avenir, comme en témoigne la confirmation de notre guidance sur 2025 mais aussi les perspectives à horizon 2028 que nous partageons aujourd'hui', commente son directeur général Laurent Guillot.

Emeis maintient ainsi sa prévision d'un EBITDAR en hausse de +15 à +18% à périmètre constant pour 2025, et table sur des croissances annuelles moyennes à périmètre constant de 12 à 16% pour l'EBITDAR et de 4 à 5% pour le CA sur la période 2024-28.

EMEIS
14,2500 EUR Euronext Paris +1,79%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

A lire aussi

  • Port Jerome Site and Cryocap Air liquide (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide va investir 130 millions d'euros à Singapour
    30.09.2025 09:51 

    (AOF) - Air Liquide va investir 130 millions d’euros pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour. Dans le cadre de deux nouveaux contrats à long terme, le groupe français va construire, détenir et exploiter deux nouvelles installations de production ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron à New York, aux États-Unis, le 23 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEXI J. ROSENFELD )
    Cote de popularité : Emmanuel Macron au plus bas après un "effondrement record"
    30.09.2025 09:50 

    Jordan Bardella et Marine Le Pen dominent le palmarès politique d'Odoxa, mesurant les cotes d'adhésion d'une trentaine de personnalités, avec 37% et 36%. La cote de popularité d'Emmanuel Macron a connu un "effondrement record", pour atteindre 22% : 78% des Français ... Lire la suite

  • vinci autoroute a10 (Crédit: Emmanuel Rondeau / vinci groupe)
    Vinci gagne un contrat autoroutier en Nouvelle-Zélande
    30.09.2025 09:45 

    Vinci annonce que sa filiale néo-zélandaise HEB Construction, dans le cadre d'un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, s'est vu attribuer la réalisation d'un tronçon de 12 kilomètres d'une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1). Dénommé ... Lire la suite

  • valneva vaccins (Crédit: / Groupe Valneva)
    Valneva entouré en Bourse après des données positives sur son vaccin contre le chikungunya
    30.09.2025 09:25 

    (AOF) - Valneva (+ 6,17%, à 4,856 euros) se distingue dès l’ouverture après avoir dévoilé des données positives sur son vaccin Ixchiq contre le chikungunya. Selon une étude, 95% des 254 participants en bonne santé ont conservé des titres d’anticorps neutralisants ... Lire la suite

