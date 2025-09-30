Emeis réduit sa perte nette au premier semestre
Le groupe de prise en charge de la dépendance revendique en effet un cash-flow libre à nouveau positif, à +26 MEUR, ainsi qu'un EBITDAR de 401 MEUR (+19,5% à périmètre constant), soit une marge de 13,8% (+1,6 point).
A près de 2,91 MdsEUR, Emeis a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,2% en organique, avec une poursuite de la hausse des taux d'occupation (+1,7 point à 87%), ainsi qu'une 'surperformance sur les maisons de retraite (+8,6%) et à l'international (+8,1%)'.
'Avec une visibilité qui s'améliore, nous sommes confiants pour l'avenir, comme en témoigne la confirmation de notre guidance sur 2025 mais aussi les perspectives à horizon 2028 que nous partageons aujourd'hui', commente son directeur général Laurent Guillot.
Emeis maintient ainsi sa prévision d'un EBITDAR en hausse de +15 à +18% à périmètre constant pour 2025, et table sur des croissances annuelles moyennes à périmètre constant de 12 à 16% pour l'EBITDAR et de 4 à 5% pour le CA sur la période 2024-28.
