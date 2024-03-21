Emeis (Orpea) annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital

EMEIS ORP.PA :
* ORPEA S.A. ANNONCE LA FINALISATION DU REGROUPEMENT DES ACTIONS COMPOSANT SON CAPITAL
* MILLE (1 000) ACTIONS ANCIENNES D'UNE VALEUR NOMINALE D'UN CENTIME D'EURO (0,01) ONT ÉTÉ ÉCHANGÉES CONTRE UNE (1) ACTION NOUVELLE D'UNE VALEUR NOMINALE DE DIX (10,00) EUROS
* PAR CONSÉQUENT, 159 191 703 111 ACTIONS ANCIENNES D'UNE VALEUR NOMINALE D'UN CENTIME D'EURO (0,01) CHACUNE ONT ÉTÉ ÉCHANGÉES CONTRE 159 191 703 ACTIONS NOUVELLES D'UNE VALEUR NOMINALE DE DIX (10,00) EUROS CHACUNE
* LES NOUVELLES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ SERONT ÉLIGIBLES AU SERVICE DE RÈGLEMENT DIFFÉRÉ (SRD) À COMPTER DU 22 MARS 2024
* LES NOUVELLES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ SERONT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS À COMPTER DU 22 MARS 2024, PREMIER JOUR DE COTATION
* LES ACTIONS NOUVELLES SERONT INSCRITES EN COMPTE LE 26 MARS 2024
* LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ EST FIXÉ À 1 591 917 030 EUROS ET DIVISÉ EN 159 191 703 ACTIONS ORDINAIRES D'UNE VALEUR NOMINALE DE DIX (10,00) EUROS CHACUNE
Texte original sur Workspace ....nBw1NQrz3a Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA
(Bureau de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer