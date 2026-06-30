Emeis nomme Julia Clavel directrice financière à compter du 1er septembre

Emeis EMEIS.PA a annoncé mardi la nomination de Julia Clavel en tant que directrice financière du groupe à compter du 1er septembre, le groupe dévoilant une série de nominations au sein du comité de direction.

Acutellement directrice stratégie, innovation, M&A, chargée e l'Irlande, de la Pologne et de l'Angleterre, Julia Clavel aura dans son nouveau poste pour mission de "renforcer la performance financière du groupe", selon un communiqué d'Emeis, ex-Orpea.

Jean-Marc Boursier, actuellement directeur général délégué, est nommé chief operating officer (COO) du groupe, en charge de la supervision de l’ensemble des pays, précise le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)