Emeis: marges opérationnelles améliorées en 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Emeis publie un résultat net part du groupe négatif à -412 millions d'euros pour 2024, mais des marges opérationnelles au-dessus de sa guidance avec un EBITDAR en hausse de 6,3% à 740 millions d'euros et un EBITDA pré IFRS 16 accru de 20,1% à 245 millions.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 8,4% à 5,64 milliards d'euros (+8,3% en base organique), grâce à un effet prix positif, à une progression du taux d'occupation moyen et à la contribution des nouveaux établissements ouverts ces deux dernières années.



Selon le groupe de prise en charge de la dépendance, la dynamique de reprise engagée au second semestre 2024 devrait se prolonger en 2025 : à périmètre constant, il anticipe une hausse significative de l'EBITDAR entre +15 et +18%.





