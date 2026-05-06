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Emeis-Hausse organique de 6,3% du CA au T1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 18:05

Emeis EMEIS.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d’affaires de 6,3% au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs.

L'ex-Orpea a enregistré un chiffre d'affaires de 1,509 milliard d'euros à fin mars, après 1,445 milliard d'euros un an plus tôt.

Le groupe français d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a également déclaré confirmer ses objectifs à court et à moyen terme.

En avril, le groupe avait annoncé viser une croissance de son Ebitdar supérieure à 10% à périmètre constant en 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)

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