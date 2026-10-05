information fournie par Reuters • 05/10/2026 à 07:18

Emeis finalise la cession de ses activités en Amérique Latine

Emeis SA EMEIS.PA :

* ACHÈVE SON DÉSENGAGEMENT DE SES ACTIVITÉS EN AMÉRIQUE LATINE POUR UN MONTANT GLOBAL DE L'ORDRE DE 111 MEUR

Texte original nBw1KLlcja

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(Rédaction de Gdansk)