Emeis finalise la cession de ses activités en Amérique Latine

Emeis SA EMEIS.PA :
* ACHÈVE SON DÉSENGAGEMENT DE SES ACTIVITÉS EN AMÉRIQUE LATINE POUR UN MONTANT GLOBAL DE L'ORDRE DE 111 MEUR
Texte original nBw1KLlcja
Pour plus de détails, cliquez sur EMEIS.PA
(Rédaction de Gdansk)
Emeis SA EMEIS.PA :
* ACHÈVE SON DÉSENGAGEMENT DE SES ACTIVITÉS EN AMÉRIQUE LATINE POUR UN MONTANT GLOBAL DE L'ORDRE DE 111 MEUR
Texte original nBw1KLlcja
Pour plus de détails, cliquez sur EMEIS.PA
(Rédaction de Gdansk)
|10,1000 EUR
|Euronext Paris
|+1,15%
Deux hommes ont péri lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi au large de Berck (Pas-de-Calais), selon la préfecture du département interrogée par l'AFP, confirmant des informations de La Voix du Nord. Les deux ... Lire la suite
* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi un accord pour racheter le groupe américain PTC PTC.O pour un montant de près de 20 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition de l'histoire du groupe. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une ... Lire la suite
L'objectif de cet article est de quantifier et d'analyser le décrochage patrimonial, technologique et financier entre l'Europe et les États-Unis, puis d'en tirer les conséquences en matière d'allocation d'actifs. Entre 2015 et 2025, la hiérarchie économique mondiale ... Lire la suite
* HERMES HRMS.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre". * LVMH LVMH.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter". * KERING PRTP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|101,55
|-1,41%
|7 831,95
|-0,83%
|0,71
|-2,47%
|0,087
|+6,10%
|280,15
|-7,54%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer