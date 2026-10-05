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Emeis finalise la cession de ses activités en Amérique Latine
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 07:18

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Emeis SA EMEIS.PA :

* ACHÈVE SON DÉSENGAGEMENT DE SES ACTIVITÉS EN AMÉRIQUE LATINE POUR UN MONTANT GLOBAL DE L'ORDRE DE 111 MEUR

Texte original nBw1KLlcja

Pour plus de détails, cliquez sur EMEIS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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