emeis finalise la cession de l’intégralité de ses activités en Amérique Latine

Avec la finalisation de la cession de ses activités au Brésil, emeis achève son désengagement de ses activités en Amérique latine pour un montant global de l’ordre de 111 M€ . Le Groupe marque ainsi une étape importante dans son recentrage sur ses marchés stratégiques européens tout en contribuant à l’amélioration de sa structure financière.

Le groupe avait entamé courant 2024, un plan de cessions visant à céder progressivement l’intégralité des activités du Groupe sur la zone au travers de plusieurs transactions.



Pour rappel, le Groupe était présent au Brésil, au Mexique, en Uruguay ainsi qu’au Chili avec, fin 2023, près de 1 500 lits répartis sur 15 établissements .



Avec cette nouvelle cession, l’ensemble des périmètres opérationnels sont ainsi dorénavant cédés. Restent à date des réserves foncières au Mexique et en Colombie dont les cessions très avancées devraient être sécurisées d’ici la fin de l’année .



Avec un EBITDA non significatif du périmètre à fin 2025 , cette cession est donc immédiatement relutive, et contribue à l’amélioration de la structure bilancielle du Groupe, prolongeant ainsi la trajectoire de désendettement du Groupe .



Au global, l’ensemble des transactions du périmètre incluant les dernières réserves foncières dont les cessions sont en cours, représente une valeur d’entreprise de l’ordre de 132 M€ , dont près de 40% avaient déjà été encaissés à fin 2025.