emeis, Eurazeo, Kering... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Capgemini

Capgemini annonce une réduction du nombre d'actions composant son capital de 1 418 000 titres. Le capital est donc désormais composé de 169 928 671 actions. Cette réduction démontre la capacité de la société à associer ses collaborateurs au développement et à la performance du groupe tout en assurant un retour attractif aux actionnaires avec une baisse du nombre d'actions en circulation.

Claranova

Claranova a mis fin à une action collective engagée aux Etats-Unis à l'encontre de plusieurs de ses entités nord-américaines. Pour y parvenir, la société a signé un protocole d'accord transactionnel. L'éditeur de logiciels précise que ces actions sont dues à l'instauration de nouvelles règles dans l'Etat de Californie sur les pratiques de renouvellement automatique d'abonnement sur les produits et services vendus en abonnement.

Edenred

Le conseil d'administration d'Edenred a décidé à l'unanimité de procéder, avec effet au 18 décembre 2025 (post bourse), à la réduction du capital social d'Edenred SE par voie d'annulation de 2 916 481 actions autodétenues représentant 1,22% du capital social. Ces actions ont été rachetées entre le 23 juin 2025 et le 10 décembre 2025 (inclus), dans le cadre de l'opération de rachat d'actions annoncée le 8 mars 2024. A l'issue de cette annulation d'actions, le capital social d'Edenred SE s'élève à 473.949.166 euros divisé en 236.974.583 actions de 2 euros de nominal.

emeis

emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l'Euribor de 247 points de base. Les financements obtenus permettent le remboursement anticipé des anciens crédits A, B, C et D dont l'encours résiduel à fin octobre 2025 s'élevait à environ 2,9 milliards. Ce remboursement permettra au groupe de solliciter une sortie anticipée du plan de sauvegarde accélérée.

Eurazeo

Eurazeo a conclu un accord relatif à la cession à un investisseur tiers, sans décote, d'environ 260 millions d'actifs jusqu'ici portés par son bilan au sein de la stratégie Elevate. Ces actifs continueront à être gérés par Eurazeo, au sein d'un véhicule dédié. Cette opération, qui représente environ 50 % de la participation du groupe dans les fonds PME III et PME IV, permet de ramener la part du bilan à environ 20 % sur chacun de ces millésimes.

Foncière Inea

Foncière Inea a cédé une plateforme logistique de près de 14 700 m² détenue par sa filiale Flex Park et située à Saint-Ouen-L'Aumône dans le 95. La transaction, d'une montant de 15 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie d'arbitrage initiée par Inea en début d'année.

GTT

Au cours du quatrième trimestre, GTT a reçu une commande de la part de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier. Ce dernier sera construit par le chantier naval Hyundai Samho Heavy Industries pour le compte de l'armateur Hyundai Glovis. Le méthanier sera équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.

Kering

Kering annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group, spécialisée dans la fabrication de pièces de joaillerie et haute joaillerie pour les plus grandes marques de luxe. "Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Kering visant à soutenir la croissance à long terme de ses Maisons et à renforcer son contrôle sur sa chaîne de valeur", précise un communiqué.L'acquisition sera réalisée en plusieurs étapes, à commencer par une prise de participation initiale de 20% au premier trimestre 2026, pour un montant de 115 millions d'euros.

Renault

Renault a communiqué en saluant le relèvement de sa note de crédit à BBB- par S&P Global, avec une perspective stable. Auparavant, la note était de BB+. Pour le constructeur automobile, l'amélioration de cette note reflète la transformation profonde du groupe et la résilience de son modèle économique. Le changement reflète le succès du renouvellement de la gamme de produits de Renault Group, de sa stratégie multi-énergies et de son expansion en cours à l'international.

Scor

Scor annonce le renouvellement, pour 3 ans, de son mécanisme de capital contingent susceptible d'apporter au groupe des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros en cas de survenance d'événements extrêmes (catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité) ou de baisse significative du cours de bourse des actions ordinaires de la société. Cette solution a pour objectif de protéger les capitaux propres et, par conséquent, la solvabilité du groupe dans de telles hypothèses.

Schneider Electric

Schneider Electric annonce la finalisation de l'opération d'acquisition des 35% restants du capital de sa JV existante en Inde auprès du fonds singapourien Temasek pour un montant de 5,5 milliards d'euros en numéraire. Cette transaction avait été annoncée par la société française en juillet.

Vallourec

Vallourec et Geostock, spécialiste du stockage souterrain d'énergie, ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration dans le développement des infrastructures nécessaires à la transition énergétique, en particulier dans les domaines de l'hydrogène et du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone. Cette collaboration se concentre plus spécifiquement sur le stockage de l'hydrogène, domaine dans lequel les deux entreprises disposent d'offres de produits et services complémentaires.

VusionGroup

VusionGroup a annoncé l'utilisation d'une partie de sa trésorerie excédentaire pour mettre un terme et procéder au remboursement anticipé du crédit syndiqué négocié en décembre 2023. La société a également mis en place une nouvelle ligne de crédit renouvelable. Cette dernière, d'un montant de 200 millions d'euros, non tirée est assortie d'une clause accordéon de 100 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans avec deux options d'extension d'une durée de 1 an chacune.

Waga Energy

Waga Energy a été choisie par le comté de Wicomico pour produire du biométhane sur le site de stockage de déchets de Newland Park, situé dans le Maryland aux Etats-Unis. Le site utilisera la technologie Wagabox développée et brevetée par la société française. Une fois opérationnel, il traitera jusqu'à 1600 mètres cubes par heure de biogaz et produira plus de 62 GWh de biométhane par an, qui sera directement injecté dans le réseau local. Le projet permettra notamment de compenser environ 12 200 tonnes d'équivalents CO² par an en capturant le méthane.