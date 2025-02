Emeis: EBITDAR en croissance de plus de 6% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Emeis (ex Orpea) revendique un EBITDAR en croissance de 6,3% à 740 millions d'euros au titre de l'année 2024, dépassant ainsi sa fourchette-cible qui allait de 710 à 730 millions.



A 5,64 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a connu une croissance organique de 8,3%, solide notamment sur les maisons de retraite (+10,8%), avec un taux d'occupation en hausse sur toutes les zones et tous les métiers (+2,7 points en moyenne, à 85,8%).



Estimant que la dynamique de reprise du second semestre 2024 devrait se prolonger en 2025, permettant d'anticiper la poursuite du redressement des marges opérationnelles, Emeis anticipe en 2025 une hausse de l'EBITDAR entre 15 et 18% à périmètre constant.





Valeurs associées EMEIS 7,00 EUR Euronext Paris +5,01%