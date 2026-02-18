 Aller au contenu principal
Emeis dépasse son objectif d'EBITDAR en 2025
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 07:44

Emeis indique avoir dépassé sa guidance 2025 avec un EBITDAR de 872 MEUR, en hausse de 19,2% à périmètre constant sur un an (contre une hausse comprise entre 15% et 18% attendue).

Le groupe de prise en charge de la dépendance (anciennement Orpéa) explique que sa "performance a été portée par l'ensemble des métiers et des géographies (notamment en France, en Allemagne et aux Pays-Bas)".

Son FCF ressort autour de 342 MEUR en 2025, contre -298 MEUR en 2024, dont un FCF récurrent également en forte amélioration, redevenu même positif au 2e semestre ( 20 MEUR).

Le groupe affiche un chiffre d'affaires en hausse de 6,1% à périmètre constant (dont 3,3 points d'effet prix, 1,7 point d'effet occupation et 1 point lié aux établissements ouverts récemment).

Il pointe aussi une amélioration des taux d'occupation sur l'ensemble des métiers et des zones géographiques, en progression de 1,8 point en moyenne sur un an, à 87,6% ( 2 points sur les maisons de retraite à 87,2% et 1 point sur les cliniques à 88,8%).

Emeis attend une poursuite de cette dynamique favorable dans les années à venir, avec en 2026 une croissance attendue de l'EBITDAR supérieure à 10% et une guidance moyen terme confirmée d'un taux de croissance annuel moyen de l'EBITDAR entre 12% et 16% sur la période 2024-2028.

Valeurs associées

EMEIS
15,270 EUR Euronext Paris 0,00%
