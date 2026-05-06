emeis : Chiffre d’affaires et activité à fin mars 2026

Une dynamique de redressement qui se poursuit au premier trimestre

Hausse des taux d’occupation sur l’ensemble des zones à 89,1% (+2,1 points en moyenne)

Croissance organique du chiffre d’affaires de +6,3% au premier trimestre



- Nouvelle hausse des taux d’occupation : poursuite de la dynamique observée depuis 2 ans

- Croissance organique du chiffre d’affaires de +6,3% à fin mars (+4,8% en France, +7% à l’international)

- Des objectifs confirmés à court et à moyen terme



A fin mars 2026, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 1 509 M€, en croissance de +6,3% en base organique, s’inscrivant ainsi dans la continuité de 2025 (+6,1% sur l’ensemble de l’exercice 2025), illustrant ainsi la poursuite d’une dynamique favorable.

Cette dynamique est particulièrement marquée pour les maisons de retraite (+7% en organique), avec une performance importante également pour les cliniques (+4,9% en organique).

Si la France poursuit une trajectoire toujours favorable avec une croissance du chiffre d’affaires de +4,8% en organique, elle est encore plus marquée à l’international (+7,3% en organique), notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne.