Emeis-CA au T3 +5,8% avec les maisons de retraite et l’international

(Coquille titre et au quatrième "bullet")

Emeis EMEIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 5,8% au troisième trimestre, porté par une amélioration des taux d’occupation, un effet prix favorable et le développement des établissements récemment ouverts.

* Le chiffre d’affaires trimestriel du groupe français d'Ehpad s’établit à 1,53 milliard d'euros, Emeis citant dans un communiqué la tendance pour les maisons de retraite et à l’international.

* "Le groupe s'est également adapté à un environnement macroéconomique incertain, avec une dette dorénavant largement couverte, à hauteur de 77%, et des mesures visant à maitriser efficacement les effets de l'inflation", déclare Laurent Guillot, directeur général, cité dans un communiqué.

* La position de trésorerie à fin septembre, ajoutée aux lignes de crédits non tirées, représentent 800 millions d'euros, couvrant la totalité des échéances de dette d’ici fin 2029, précise l'ex-Orpea.

* Emeis confirme par ailleurs ses perspectives relevées en juillet.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)