EMEIS : Assemblée générale 2026 : synthèse des résultats des votes

Olivier Dussopt nommé Président du Conseil d’administration
Laurent Guillot renouvelé dans son mandat d’administrateur et ses fonctions de Directeur général
L’Assemblée générale qui s’est réunie le 23 juin 2026 (l’« Assemblée ») a nommé Olivier Dussopt administrateur et renouvelé le mandat d’administrateur de Laurent Guillot, de la Caisse des Dépôts, de MACSF Epargne retraite et de Frédérique Mozziconacci.
Le Conseil d’administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée a nommé Olivier Dussopt Président du Conseil d’administration du groupe emeis. Laurent Guillot avait été reconduit dans ses fonctions de Directeur général par le Conseil d’administration du 7 avril 2026 sous réserve du vote de l’Assemblée.
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