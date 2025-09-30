 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Emeis anticipe un CA entre +4% et +5% entre 2024 et 2028
30/09/2025

Le logo de la société française de maisons de retraite Orpea (désormais Emeis) est visible à l"entrée d"une maison de retraite aux Lilas

Emeis a annoncé mardi s'attendre à un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires à périmètre constant compris entre 4% et 5% entre 2024 et 2028, le groupe français d'Ehpad publiant ses résultats du premier semestre.

Citant une "performance financière embarquée depuis le second semestre 2024" qui devrait se poursuivre, Emeis dit également s'attendre à une croissance annuelle moyenne de l'Ebitdar à périmètre constant entre +12% et 16% entre 2024 et 2028.

Emeis, qui confirme par ailleurs ses perspectives pour l'exercice fiscal 2025, affiche un chiffre d'affaires en hausse de 4,9% sur le premier semestre, à 2,91 milliards d'euros, porté par l'Europe du nord et l'Europe du sud & Latam.

Son Ebitdar s'établit à 401 millions d'euros sur la période, en croissance de +18,5% sur un an.

Le taux d'occupation du groupe progresse lui de 1,7 point sur un an, pour atteindre 87% à fin juin 2025.

Emeis fait également état d'un cash-flow libre positif sur le semestre, s'établissant à 26 millions d'euros et en progression de 204 millions d'euros sur douze mois.

Interrogé à ce sujet, Laurent Guillot, directeur général d'Emeis a déclaré : "ça fait au moins une décennie qu'il (le cash-flow libre) est négatif. Donc c'est un retournement tout à fait considérable pour le groupe d'être en position de générer de la trésorerie et non pas d'en consommer."

(Rédigé par Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EMEIS
14,2500 EUR Euronext Paris +1,79%
