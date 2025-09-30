Emeis anticipe un CA entre +4% et +5% entre 2024 et 2028

Emeis EMEIS.PA a annoncé mardi s'attendre à un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires à périmètre constant compris entre 4% et 5% entre 2024 et 2028, le groupe français d'Ehpad publiant mardi ses résultats du premier semestre.

Citant une "performance financière embarquée depuis le second semestre 2024" qui devrait se poursuivre, Emeis dit également s'attendre à une croissance annuelle moyenne de l'Ebitdar à périmètre constant entre +12% et 16% entre 2024 et 2028.

Emeis confirme par ailleurs ses perspectives pour l'exercice fiscal 2025.

(Rédigé par Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)