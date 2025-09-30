 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 876,50
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

Emeis anticipe un CA entre +4% et +5% entre 2024 et 2028
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 07:46

Emeis EMEIS.PA a annoncé mardi s'attendre à un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires à périmètre constant compris entre 4% et 5% entre 2024 et 2028, le groupe français d'Ehpad publiant mardi ses résultats du premier semestre.

Citant une "performance financière embarquée depuis le second semestre 2024" qui devrait se poursuivre, Emeis dit également s'attendre à une croissance annuelle moyenne de l'Ebitdar à périmètre constant entre +12% et 16% entre 2024 et 2028.

Emeis confirme par ailleurs ses perspectives pour l'exercice fiscal 2025.

(Rédigé par Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EMEIS
14,000 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (non visible sur la photo) tiennent une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche à Washington, D.C.
    Trump dévoile un plan de paix, Netanyahu dit donner son feu vert
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:20 

    par Matt Spetalnick, Trevor Hunnicutt et Nidal al-Mughrabi Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait accepté un plan de paix parrainé par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui ravage ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:19 

    (Actualisé avec Emeis, Carmat, Fnac Darty, Havas, Pierre et Vacances, Delta Plus Group, EPC Groupe, précisions sur UBS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • Le dôme du Capitole américain, à Washington, D.C.
    Trump fixe des droits de douane de 10% sur le bois d'oeuvre et des produits en bois
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:19 

    Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale ... Lire la suite

  • Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, lors d'une conférence de presse, pour annoncer des partenariats sur les services d'IA, à Séoul
    OpenAI-Le CA au S1 bondit de 16% à environ $4,3 mds, selon The Information
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:16 

    La startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank