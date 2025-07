EMEIS : Activité et Chiffre d’Affaires à fin juin 2025 - Croissance soutenue des marges opérationnelles

Activité et Chiffre d’Affaires à fin juin 2025

Croissance soutenue des marges opérationnelles



Chiffre d’affaires en hausse soutenue

+6,2% à périmètre constant

Net redressement opérationnel

EBITDAR en hausse de près de +20% à périmètre constant

EBITDA (hors IFRS 16) en hausse de +79% à périmètre constant

Une Guidance 2025 confortée

Hausse de l’EBITDAR attendue sur l’année entre +15% et +18% à périmètre constant



- Poursuite de la trajectoire de reprise de nos activités : nouvelles hausses des taux d’occupation et du chiffre d’affaires

- Marges opérationnelles en forte amélioration : une maitrise des charges opérationnelles qui accentue la dynamique favorable de l’activité du Groupe

- 1,15 Md€ de cessions réalisées depuis mi 2022 ou sécurisées à date. 2 Mds€ de cessions supplémentaires en cours de discussions dont plus d’1Md€ maintenant en négociations très avancées

- Endettement net stable au premier semestre

- Objectifs 2025 confirmés : une visibilité qui s’accroit